РФ одним ударом вбила 30 людей просто у маршрутці: останні дані про моторошну атаку (оновлено)

Розтрощена та охоплена вогнем маршрутка у Краматорську після російського удару / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

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Російські війська завдали кривавого удару по маршрутці з цивільними у Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки 30 загиблих та 18 поранених.

Про це повідомили у ДСНС України та очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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Так, внаслідок атаки по рейсовому автобусу в Краматорську загинули 30 людей.

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Після влучання вогонь охопив два автобуси та поширився на прилеглу відкриту територію. На місце події оперативно прибули надзвичайники, які надали невідкладну допомогу травмованим та ліквідували пожежу.

«Частину загиблих досі не вдалось упізнати через тяжкість отриманих травм. Мої співчуття всім рідним і близьким. Загалом ще 18 людей поранені внаслідок цього удару. Пошкоджені також житлові будинки, автомобілі», — написав Філашкін.

Крім того, під ворожим обстрілом опинилося селище Біленьке Краматорської громади. Там жертвами російської агресії стали 3 людей. Тіло одного із загиблих бійці ДСНС деблокували з-під завалів зруйнованого приватного будинку.

«Це не „наслідки війни“ і не суха статистика. Це люди, яких убила російська армія», — зазначив Філашкін.

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Пізніше стало відомо, що через різке погіршення безпекової ситуації у Краматорську та Слов’янську зупиняють роботу громадського транспорту. Про це також повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Росіяни прицільно б’ють по цивільних. Для них автобус із пасажирами — приваблива мішень саме тому, що одним ударом можна вбити якомога більше людей».

Він висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблих та зазначив, що наслідки удару наразі уточнюються.

Також очільник ОВА закликав усіх жителів, які досі залишаються на Донеччині, евакуюватися до безпечніших регіонів України.

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Філашкін наголосив, що російські військові мають понести відповідальність за кожне забране життя.

Атака по Краматорську 8 жовтня: фото

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

Розтрощена та охоплена вогнем маршрутка у Краматорську після російського удару / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Тіла загиблих у Краматорську після удару по маршрутці / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Наслідки удару по маршрутці у Краматорську / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Зауважимо, від ранку 8 жовтня Росія масовано атакує Україну дронами: від вечора окупанти запустили 142 безпілотники, з яких ППО збила або подавила 126. Зафіксовано влучання на семи локаціях та падіння уламків на чотирьох. Напередодні дрони атакували Київщину, Чернігівщину, Черкащину та Житомирщину, а зранку дісталися західних регіонів. Зокрема, вибухи пролунали на Тернопільщині та на Рівненщині.

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