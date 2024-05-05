РФ оголосила у розшук Зеленського, Порошенка і Павлюка: аналітики пояснили причину

Оголошення МВС Росії у розшук президента України Володимира Зеленського, командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка та експрезидента Петра Порошенка, є спробою Кремля встановити юрисдикцію російських законів у суверенних пострадянських країнах та інформаційною підготовкою до операції "Майдан-3".

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики звернули увагу на той факт, що МВС Росії не уточнило злочини Зеленського, Павлюка та Порошенка, а також ймовірні злочини попередніх українських посадовців, яких Росія оголосила в розшук, зокрема очільника ГУР Міноборони Кирила Буданова та очільника СБУ Василя Малюка.

В Інституті також нагадали попередження офіційного Києва про те, що Кремль посилює існуючу інформаційну операцію під назвою "Майдан-3", спрямовану на формування серед українців сумнівів у легітимності президентства Зеленського. Там нагадали, що ця операція, ймовірно, сягне піку приблизно наприкінці травня 2024 року.

"Рішення Кремля оголосити Зеленського, Павлюка і Порошенка у розшук, ймовірно, є частиною російської інформаційної операції "Майдан-3" і ширших зусиль Кремля з дискредитації нинішнього і попередніх прозахідних українських урядів, що прийшли до влади після Євромайдану 2014 року, а також з дипломатичної ізоляції України", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, 4 травня російське міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського, експрезидента Петра Порошенка та командувача Сухопутними військами Олександра Павлюка. У МЗС України наголосили, що це є свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди, які не знають, який ще новинний привід вигадати для привернення уваги.

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