РФ окупувала два населені пункти: DeepState про просування ворога на фронті

З’явилася оновлена мапа бойових дій станом на 11 листопада. Є просування РФ на Донеччині та Запоріжжі.

Про це повідомляє DeepState.

Осінтери повідомили, що ворог окупував два населені пункти, які розташовані на Донеччині.

«Ворог окупував Катеринівку (Донецька область — ред.) та Новомиколаївку (Донецька область — ред.)», — йдеться у повідомленні.

Також відомо про просування поблизу:

Олександро-Калинового — Донецька область;

Променя — Запорізька область;

Солодкого — Запорізька область;

Нового — Запорізька область;

Яблукового — Запорізька область.

Раніше експерти ISW проаналізували ситуацію в районі Покровська Донецької області. Так, українські війська продовжують утримувати фланги так званої «кишені». Натомість російські окупаційні сили намагаються просунутися вперед.

«Просування російських військ на півночі та заході Покровська в останні дні сповільнилося, ймовірно, через постійні контрнаступальні дії українських військ», — зазначається у звіті ISW.