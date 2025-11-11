- Дата публікації
РФ окупувала два населені пункти: DeepState про просування ворога на фронті
За останню добу російські війська окупували два населені пункти у Донецькій області.
З’явилася оновлена мапа бойових дій станом на 11 листопада. Є просування РФ на Донеччині та Запоріжжі.
Про це повідомляє DeepState.
Осінтери повідомили, що ворог окупував два населені пункти, які розташовані на Донеччині.
«Ворог окупував Катеринівку (Донецька область — ред.) та Новомиколаївку (Донецька область — ред.)», — йдеться у повідомленні.
Також відомо про просування поблизу:
Олександро-Калинового — Донецька область;
Променя — Запорізька область;
Солодкого — Запорізька область;
Нового — Запорізька область;
Яблукового — Запорізька область.
Раніше експерти ISW проаналізували ситуацію в районі Покровська Донецької області. Так, українські війська продовжують утримувати фланги так званої «кишені». Натомість російські окупаційні сили намагаються просунутися вперед.
«Просування російських військ на півночі та заході Покровська в останні дні сповільнилося, ймовірно, через постійні контрнаступальні дії українських військ», — зазначається у звіті ISW.