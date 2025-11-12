ТСН у соціальних мережах

РФ окупувала ще два населені пунти: деталі від DeepState

Армія РФ 12 листопада просунулася поблизу 4-х населених пунктів, а також — у Покровську.

Фронт

Фронт / © ТСН.ua

З’явилася оновлена мапа бойових дій станом на 12 листопада. Є просування на Донеччині та Запоріжжі.

Про це повідомляє DeepState.

Осінтери повідомили, що ворог окупував два населені пункти, які розташовані на Запоріжжі.

«Ворог окупував Нове та Новоуспенівське (Запорізька область — ред.)», — йдеться у повідомленні.

Також окупанти просунулися:

  • у Покровську — Донецька область;

  • поблизу Чинушиного — Донецька область;

  • поблизу Солодкого — Запорізька область;

  • поблизу Рівнопілля — Запорізька область;

  • поблизу Яблукового — Запорізька область.

Раніше ми повідомляли, що РФ окупувала Катеринівку та Новомиколаївку у Донецькій області.

