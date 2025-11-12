- Дата публікації
РФ окупувала ще два населені пунти: деталі від DeepState
Армія РФ 12 листопада просунулася поблизу 4-х населених пунктів, а також — у Покровську.
З’явилася оновлена мапа бойових дій станом на 12 листопада. Є просування на Донеччині та Запоріжжі.
Про це повідомляє DeepState.
Осінтери повідомили, що ворог окупував два населені пункти, які розташовані на Запоріжжі.
«Ворог окупував Нове та Новоуспенівське (Запорізька область — ред.)», — йдеться у повідомленні.
Також окупанти просунулися:
у Покровську — Донецька область;
поблизу Чинушиного — Донецька область;
поблизу Солодкого — Запорізька область;
поблизу Рівнопілля — Запорізька область;
поблизу Яблукового — Запорізька область.
Раніше ми повідомляли, що РФ окупувала Катеринівку та Новомиколаївку у Донецькій області.