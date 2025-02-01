РФ отримує "тисячі компонентів" для зброї з інших країн: головне зі звернення Зеленського

У Полтаві тривають роботи після російського удару минулої ночі. На момент публікації відомо про 17 поранених та 8 загиблих. 22 людини врятовані, але надзвичайники досі шукають тих, хто міг опинитись під завалами.

Про це президент України сказав у вечірньому зверненні до українців у п'ятницю, 31 грудня.

"Загалом тільки в ніч на цей день було застосовано росіянами 165 ракет та дронів – різних типів. Окрім Полтавщини під ударами були Харківщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Донеччина. Одеса відновлюється після вчорашніх ударів по центру міста. Там були пошкоджені музеї, філармонія, багато історичних будівель, відомий одеський готель. Під ударом в Одесі були не тільки українці, але й навіть норвезькі дипломати, які працюють в Україні", – сказав президент.

Він наголосив, що російський терор був би неможливий без компонентів іноземного виробництва, які попри санкції Росія закуповує та використовує для виробництва своєї зброї.

"Їм не вдалося б самостійно завдавати такої шкоди, так інтенсивно і буквально щоночі. Кожен російський "шахед", кожна російська ракета – це компоненти виробництва інших країн. 165 ударних одиниць в одному нічному ударі Росії – усі ці "іскандери", "калібри" та інші засоби для убивств – це сотні й навіть тисячі компонентів з інших країн – Європи, Китаю та навіть Америки", – зауважив Зеленський.

Він підкреслив, що необхідно позбавити Росію можливості "ламати життя інших народів".

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"Критично важливо, щоб санкції були реально сильними й такими, що їх не обійдеш за будь-яких обставин. Не має залишитися жодного способу постачання в Росію критичних компонентів для оборонного виробництва. Порушення санкцій має трактуватися як співучасть у війні, і той, хто допомагає знищувати життя, повинен за це відповідати", – заявив гарант.

Він додав, що влада працює над тим, щоб залучити більше ресурсів партнерів для посилення українського повітряного щита.

"Захист від обстрілів – це абсолютний пріоритет. Багато чого ще треба зробити, але кожен наш партнер у світі, який цьому допомагає, є рятівником життя. І саме про це всім у світі зараз варто думати: про життя, про спільну роботу, про тиск на агресора й про наближення справжнього миру. Миру, який Росія не подарує. Миру, до якого їх можна тільки дотиснути", – підсумував Володимир Зеленський.

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