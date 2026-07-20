Юрій Ігнат

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Росія стала більше робити ставку на балістику, але про послаблення ударів дронами поки що точно не йдеться.

Про це заявив начальник Управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Ігнат прокоментував заяву аналітиків ISW про те, що окупанти нібито почали рідше застосовувати безпілотники.

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«Я б не говорив так, що менше, що вони дійсно роблять зараз ставку на балістику, розуміючи певну проблематику, яка в нас є з постачанням ракет для України. Але дрони атакують щоночі і зараз протягом денної пори. Коли противник ставить собі таку мету, то дрони можуть атакувати і цілодобово», — зазначив Юрій Ігнат.

За його словами, після нічних обстрілів із застосуванням 150 безпілотників РФ дає команду ще стільки ж дронів запускати й вдень.

«І в такій безперервній боротьбі за небо і люди, і техніка втомлюються. Противник може дещо змінити акцент в ударах — чи то на дрони, чи то на ракети. І не забувайте про дрони тактичного рівня — це ті ж самі "Ланцети", "Молнії" — вони в цю статистику, яку ми подаємо, навіть і не входять», — каже Ігнат.

Раніше Юрій Ігнат відповів, чому Росія масовано б’є по Одещині. Також він визнав, що ППО почала збивати менше балістики.

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