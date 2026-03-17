РФ переходить на денні удари "Шахедами": що замислив ворог

РФ фарбує «Шахеди» у білий колір. Це може свідчити про підготовку до частіших атак у денний час.

Про це в ефірі «Київ 24» повідомив директор безпекових програм центру «Стратегія XXI» Павло Лакійчук.

Коментуючи нещодавню атаку на Київ, під час якої уламки безпілотника впали в центрі столиці, експерт зазначив, що ворог застосував близько 200 дронів. За його словами, вони рухалися щільною групою і були запущені саме вдень.

Ймовірно, це нова тактика, яка дозволяє прорвати нашу прифронтову ППО.

«Проскочити, грубо кажучи. І рідкість поки що — це денні атаки. „Шахеди“ фарбовані в білий, до слова. Це значить, що це промислово призначено для атак в денний час», — зазначив експерт.

На думку Лакійчука, подібні атаки будуть відбуватися частіше.

Війна в Україні — Кремль змінює тактику повітряних ударів

Ранкова атака РФ на Київ мала нетиповий характер і, ймовірно, була проведена поспіхом. Військовий експерт Олег Жданов припускає, що це могла бути запізніла реакція російського командування на попередні події. За його словами, дрони з’явилися над столицею лише вранці, що незвично для таких ударів. Основною метою могли бути психологічний тиск і демонстрація можливостей РФ. Водночас експерт попереджає, що подібні атаки можуть повторитися вже найближчим часом.

Частина була оснащена mesh-мережами, що дозволяло коригувати їхній рух у реальному часі. Водночас майже всі повітряні цілі українська ППО знищила або подавила. У Повітряних силах наголошують: Росія продовжує модернізувати дрони, роблячи їх менш помітними та стійкішими до РЕБів.