РФ перекидає до окупованого Херсона тактичні групи десантників - розвідка

Росія перекидає війська зі сходу на південь України, щоб наступати на Херсонську обласну столицю та Запорізьку область.

Пересування російських військ стало відповіддю на оголошений Україною контрнаступ зі звільнення південних окупованих областей Херсонщини та Запоріжжя.

Про це в інтерв'ю “The Guardian” розповів представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

"Зараз російська армія намагається зміцнити свої позиції на окупованих територіях півдня нашої країни, посилюючи активність на відповідних напрямках", - сказав він, додавши, що "стратегічно у Росії немає шансів виграти цю війну".

За словами голови Херсонської ОВА Дмитра Бутрія, ЗСУ відбили десятки сіл і міст вздовж кордону та просуваються до Херсонської обласної столиці.

Скібіцький говорить, Росія два тижні тому вивела з Донбасу тактичні групи ПДВ і перекинула їх до окупованого Херсона. Росія також перекидає війська зі свого східного військового округу, які використовувалися для атаки на Слов’янськ, місто в підконтрольному Україні Донецьку, і були в резерві на півдні Бєлгородської області Росії.

Минулого тижня дослідницька група з відкритих джерел Conflict Intelligence Team частково підтвердила заяву Скібіцького.

"Незважаючи на переміщення своїх тактичних батальйонних груп на південь з Донбасу, Росія продовжить наступати в регіоні, хоча й з меншою інтенсивністю", - сказав Скібіцький.

Якби Росія виграла бої на півдні та сході України, вона продовжила б нові наступальні операції, щоб захопити більше території України, використовуючи підрозділи, які вона зараз формує в Росії, сказав Скібіцький.

"Зараз вони створюють стрілецькі батальйони резервістів у кожному російському військовому окрузі та третій армійський корпус у Західному військовому окрузі [Росії]", — сказав він.

Під безпосереднім керівництвом міністра та заступника міністра оборони Росії почалася підготовка та оснащення нового корпусу.

За словами Скібіцького, те, де Росія використовуватиме новий корпус, залежатиме від того, як розвиватимуться бої на півдні та сході України.

Нагадаємо, що у Криму жителі стали непокоїтися через бойові дії, які можливі на території півострова. До кримчан прийшло розуміння того, що загроза війни на території півострова стає реальністю.

Читайте також: