Київ, наслідки атаки / © Associated Press

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Росіяни після двотижневої паузи завдали удару по Києву у ніч проти 2 липня. Враховуючи те, що попередні масовані атаки росіяни здійснили у ніч проти 2 та 15 червня, можна говорити про появу певного двотижневого циклу, який необхідний РФ для підготовки таких ударів.

Про це пише Defense Express у своєму аналізі російського масованого удару.

Як зазначають аналітики, в оприлюдненій статистиці щодо відбиття повітряної атаки привертає увагу низька ефективність перехоплення балістичних ракет: із 24 таких цілей вдалося знищити лише чотири, що становить близько 16,7%. Крім того, сили ППО не перехопили гіперзвукові ракети Циркон. При цьому основна частина цих ракет була спрямована саме на Київ.

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Порівнюючи з відбиттям атаки 15 червня, експерти зазначають, що тоді з шести «Цирконів» українська ППО збила пʼять (83,3%), а балістичних ракет — 15 з 34 (44,1%). На початку минулого місяця, 2 червня, також не було збито жодного з восьми «Цирконів», але з 33 балістичних ракет перехопили 11,33%.

Атака по Україні 2 липня — останні новини

Державна служба надзвичайних ситуацій оновила інформацію про кількість загиблих від обстрілу 2 липня. Станом на 14.00 відомо про 18 загиблих та 85 постраждалих у Києві.

Тим часом Повітряні сили повідомили, що росіяни запустили по українцях 570 засобів ураження і встановили «антирекорд» за кількістю балістичних ракет, які летіли на Київ.

Повітряні сили підтвердили, що сталось сумарно 37 влучань (25 «Іскандерів» та 12 дронів) на 33 локаціях.

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Очільник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що в ніч проти 2 липня росіяни застосували рекордну кількість балістики для удару по Києву: усі 28 ракет летіли на столицю. Крім того, росіяни запустили по Україні близько шести баражуючих боєприпасів «Бандероль».

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