РФ перейшла до регулярних масованих атак: Зеленський розкрив нову тактику Путіна

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

РФ перейшла до регулярних масованих атак на українську критичну інфраструктуру, дедалі частіше використовуючи балістичні ракети.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Мадриді.

За словами глави держави, інтенсивність ворожих обстрілів залишається стабільно високою: щомісяця зафіксовано від п’яти до шести масштабних комбінованих атак. Основною ціллю загарбників залишається енергетичний сектор та цивільні об’єкти в українських містах. Президент підкреслив, що агресор почав активніше застосовувати озброєння, яке найважче перехопити засобами ППО.

«Росія дозволяє собі використовувати більше балістики, ніж раніше це було. І це десятки тільки балістичних ракет на місяць, ще — значна кількість крилатих ракет і більш руйнівні дрони», — зазначив Володимир Зеленський.

Через постійне використання ворогом великої кількості засобів повітряного нападу, Україна відчуває безперервну потребу в поповненні запасів зенітних ракет.

Нагадаємо, розвідка США впевнена, що Москва налаштована продовжувати повільну війну на виснаження, доки не досягне поставлених цілей.

До того ж, російські війська відновили штурмові дії на трьох найгостріших ділянках Донецького та Запорізького напрямків фронту в межах свого запланованого весняно-літнього наступу.

Раніше ми писали, що попри спроби російського командування розтягнути лінію фронту та прорвати оборону ЗСУ, українські захисники демонструють успіхи на Слов'янському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.