РФ перейшла до ритмічних комбінованих ударів: скільки часу "на відпочинок" є між атаками

Чому РФ стала бити по Україні кожні 7–10 днів: експерт про нову тактику / © ТСН.ua

Російські війська перейшли до тактики «ритмічних» комбінованих ударів по Україні — кожні 7–10 днів вони збирають засоби ураження та ведуть логістичну підготовку стратегічної авіації.

Про це заявив оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков, передає «Апостроф».

За його словами, такі часові проміжки між масованими удрами необхідні ворогу як «технічний регламент». Зокрема, підготовка одного борту стратегічної авіації, розосередженої на аеродромах аж до Далекого Сходу, може тривати до трьох діб. Це пов’язано з тим, що росіяни розосереджують свою стратегічну авіацію, аби вберегти її від українських дронів.

Експерт зауважив, що особливістю останньої атаки стала зміна тактики: пуски крилатих ракет відбувалися під ранок — перша хвиля на початку ночі, друга ближче до світанку.

Також уперше було зафіксовано застосування балістичного озброєння по Вінниці з території Криму, хоча точний тип ракет поки невідомий. Це може бути «Іскандер», північнокорейський КН-23 або «Циркон».

Також Кушніков зазначає, що цифра про 1000 ворожих дронів на добу тепере уже не здається такою нереалістичною.

«Якщо казати про 1000 дронів на добу, то тут скоріше мова йде про застосування, цифра в 1000, вона може і вкладається в ту логіку та парадигму російського оборонного замовлення на 2026-й рік. Динаміка виробництва безпілотників у ворога не має тенденції до зменшення. Дійсно, можемо очікувати подібні цифри», — сказав він.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни запустили по Україні одну протикорабельну ракету «Циркон», 18 балістичних ракет Іскандер-М/С-300, 15 крилатих ракетами Х-101, а також 339 ударних БпЛА.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про атаку по Україні 20 січня та про її наслідки.