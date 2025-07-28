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РФ під час атаки по Україні випустила 324 дрони та 7 ракет: названо основний напрямок удару
Окупанти здійснили комбіновану атаку по Україні — ракети та безпілотники дісталися західних областей.
У ніч проти 28 липня росіяни знову влаштували повітряну атаку по Україні.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
Противник атакував 331-м засобом повітряного нападу (324 БпЛА, 4 крилаті та 3 аеробалістичні ракети):
324 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів
4 крилатими ракетами Х-101
3 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 «Кинджал»
«Основний напрямок удару — Старокостянтинів, Хмельниччина», — зазначили у відомстві.
За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 311 засобів повітряного нападу противника:
309 ударних БпЛА
2 крилаті ракети Х-101
Зафіксовано влучання 2 ракет різних типів і 15 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) — на кількох локаціях. Аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей.
Нагадаємо, зрання ракети летіли до Хмельницької області, там лунали вибухи.