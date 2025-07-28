РФ під час атаки по Україні випустила 324 дрони та 7 ракет: названо основний напрямок удару

РФ щодня тероризує українців / © Associated Press

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У ніч проти 28 липня росіяни знову влаштували повітряну атаку по Україні.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Противник атакував 331-м засобом повітряного нападу (324 БпЛА, 4 крилаті та 3 аеробалістичні ракети):

324 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів

4 крилатими ракетами Х-101

3 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 «Кинджал»

«Основний напрямок удару — Старокостянтинів, Хмельниччина», — зазначили у відомстві.

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За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 311 засобів повітряного нападу противника:

309 ударних БпЛА

2 крилаті ракети Х-101

Зафіксовано влучання 2 ракет різних типів і 15 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) — на кількох локаціях. Аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей.

Нагадаємо, зрання ракети летіли до Хмельницької області, там лунали вибухи.