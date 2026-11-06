РФ під прикриттям режиму тиші в Олешках перекинула своїх військових на Херсонщину

Російські загарбники вводять важку техніку в окуповане місто Олешки під час режиму припинення вогню / © скриншот з відео

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Понад тисячу військових завезла Росія на окуповану частину Херсонщини, скориставшись режимом тиші під час гуманітарної місії в Олешках.

Про це повідомили в 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ, передає «Радіо Свобода».

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Українські військові не виключають, що армія РФ готується до наступу на Херсон, але до будь-яких спроб їхнього просування у ЗСУ готові, розповів начальник відділення безпілотних систем 34-ї бригади Ярослав Мороз.

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За його словами, сили РФ накопичилися на тих позиціях, з яких їх вибивали останні пів року, і наблизився фактично на 20 кілометрів ближче до лінії зіткнення. До режиму тиші ситуація на лівобережжі Херсонщини була іншою — ЗСУ розширили зону ураження («кілзону»), відтіснили противника та перерізали його логістику.

Російських масованих спроб штурмів морські піхотинці ще не спостерігали, є лише поодинокі переміщення противника, розповів Ярослав Мороз.

«Вони приїхали просто на машинах, як це було у 2022 році, а потім, коли машини виїжджали, то ми відслідковували це все, і виїхало набагато менше машин, виїхало набагато менше особового складу. Масованих штурмових спроб ще не було, були поодинокі переміщення. Всі ці поодинокі переміщення були припинені, а особовий склад ліквідований. Масованих штурмових дій на даний час немає. Але ми до них готові», — сказав Мороз.

Велику кількість обладнання та боєприпасів російські військові завезли в Олешківську лікарню, знаючи, що Збройні сили України не атакуватимуть цю будівлю, адже там лікуються місцеві, додає начальник відділення безпілотних систем 34-ї бригади. Саме ця бригада тримає оборону міста Херсон та утримує позиції на лівобережжі Херсонщини та острівних ділянках.

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Наприкінці жовтня упродовж кількох днів на Херсонщині діяв режим припинення вогню — на час гуманітарної місії в окупованому місті Олешки, за результатами якої кількасот заблокованих у напівзруйнованому місті людей змогли потрапити на підконтрольну українському урядові територію.

Нагадаємо, днями відбулася евакуація з Олешків на Херсонщині. Відомо, що завдяки успішній гуманітарній місії та режиму тиші 31 жовтня цивільних вивезли з тимчасово окупованого Росією населеного пункту. Вони перетнули кордон і перебувають у безпеці.

Операція відбулася за посередництва першої леді США Меланії Трамп, а також за підтримки української влади й уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця. Він зазначав, що евакуювали всіх охочих без будь-яких фільтрацій чи перевірок. Серед врятованих — люди різного віку, зокрема 94-річний мешканець і маленькі діти, домашні тварини.

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