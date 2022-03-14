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РФ піде війною на НАТО: Зеленський вкотре закликав лідерів альянсу закрити небо над Україною

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РФ піде війною на НАТО: Зеленський вкотре закликав лідерів альянсу закрити небо над Україною

Фото від Instagram-користувачів: @alexlourie.photo, @emilio_morenatti, @evgenymaloletka

Російські ракети полетять у бік НАТО. Це лише питання часу.

Президент україни Володимир Зеленський вкотре звернувся до лідерів НАТО із проханням закрити небо.

"Торік я попереджав: якщо проти РФ не буде жорстких превентивних санкцій – вона піде війною. І я мав рацію. Повторю ще раз: якщо ви не закриєте наше небо, то російські ракети впадуть і на вашу територію, на територію НАТО. Це лише питання часу", – написав він у соцмережі.

Нагадаємо, за попередніми даними, внаслідок вторгнення Росії в Україну постраждали 18 мільйонів людей, 6,7 мільйона з яких є внутрішньо переміщеними особами. Від початку повномасштабної війни з України виїхали майже три мільйони людей. 

Відповідні дані оприлюднило Бюро ВООЗ в Україні.

"Багато дистриб’юторів не працюють, а деякі запаси недоступні через військові дії, запаси медикаментів закінчуються, а лікарням складно надати всю необхідну допомогу хворим і пораненим. 

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