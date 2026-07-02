- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 471
- Час на прочитання
- 2 хв
РФ підняла стратегічну авіацію: вночі 2 липня існує загроза ракетного удару по Україні
Росія вночі 2 липня підняла у повітря шість стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160, а моніторингові канали попереджають про можливу ракетну атаку та загрозу ударних дронів по території України.
У ніч проти 2 липня Росія активізувала стратегічну авіацію: за даними моніторингових каналів, у повітря підняли щонайменше шість бортів Ту-95 та Ту-160, які рухаються у напрямку потенційних пускових рубежів для запуску крилатих ракет.
За інформацією моніторингового Telegram-каналу Monitor, станом на 00:00 2 липня зафіксовано активність російської стратегічної авіації. Йдеться про виліт шести літаків типу Ту-95МС та Ту-160 з аеродромів «Енгельс» і «Оленья».
Повідомляється, що борти прямують у напрямку можливих пускових рубежів. Інформація про потенційні пуски крилатих ракет має з’являтися після підтвердження подальших дій російських військ.
Окрім цього, зберігається загроза застосування ударних безпілотників, які рухаються з південного та східного напрямків.
Водночас носії ракет морського базування, за попередніми даними, заведені в пункти базування, тому безпосередньої загрози ракетного удару з моря наразі не фіксують.
Моніторингові ресурси закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та оперативно реагувати на офіційні повідомлення Повітряних сил ЗСУ.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, російські війська змінюють тактику на півночі України та намагаються розширити зону бойових дій у Харківській і Сумській областях. Аналітики ISW пояснили, навіщо РФ створює нові напрямки атак.
Також ми писали, що Володимир Путін обирає між трьома варіантами дій, серед яких нова мобілізація та удари по НАТО. В Силах оборони назвали єдиний спосіб примусити РФ до миру.