РФ підняла стратегічну авіацію: вночі 2 липня існує загроза ракетного удару по Україні

Ракета / © ТСН.ua

Реклама

У ніч проти 2 липня Росія активізувала стратегічну авіацію: за даними моніторингових каналів, у повітря підняли щонайменше шість бортів Ту-95 та Ту-160, які рухаються у напрямку потенційних пускових рубежів для запуску крилатих ракет.

За інформацією моніторингового Telegram-каналу Monitor, станом на 00:00 2 липня зафіксовано активність російської стратегічної авіації. Йдеться про виліт шести літаків типу Ту-95МС та Ту-160 з аеродромів «Енгельс» і «Оленья».

Повідомляється, що борти прямують у напрямку можливих пускових рубежів. Інформація про потенційні пуски крилатих ракет має з’являтися після підтвердження подальших дій російських військ.

Реклама

Окрім цього, зберігається загроза застосування ударних безпілотників, які рухаються з південного та східного напрямків.

Водночас носії ракет морського базування, за попередніми даними, заведені в пункти базування, тому безпосередньої загрози ракетного удару з моря наразі не фіксують.

Моніторингові ресурси закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та оперативно реагувати на офіційні повідомлення Повітряних сил ЗСУ.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, російські війська змінюють тактику на півночі України та намагаються розширити зону бойових дій у Харківській і Сумській областях. Аналітики ISW пояснили, навіщо РФ створює нові напрямки атак.

Реклама

Також ми писали, що Володимир Путін обирає між трьома варіантами дій, серед яких нова мобілізація та удари по НАТО. В Силах оборони назвали єдиний спосіб примусити РФ до миру.

Новини партнерів