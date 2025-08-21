- Дата публікації
РФ підняла у повітря стратегічні бомбардувальники: скільки бортів у небі
У ніч проти 21 серпня росіяни підняли в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95мс.
Станом на 00:02 підтверджено зліт одного борту Ту-95мс з аеродрому "Енгельс".
Про це інформують моніторингові канали.
У разі загроз будуть відповідні попередження;
Станом на 00:22 відомо про два борти Ту-95мс з аеродрому «Енгельс» в межах Саратовської області.
Також один Ту-95мс з аеродрому «Оленья», курс Південно-східний у напрямку пускових рубежів Каспійського регіону.
До того ж в акваторію Чорного моря виведено один ракетоносій. Загальний боєзапас до шести крилатих ракет "Калібр".
Нагадаємо, що розпочалася масована атака російських дронів: ворог націлився на Київ.