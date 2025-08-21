ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
834
Час на прочитання
1 хв

РФ підняла у повітря стратегічні бомбардувальники: скільки бортів у небі

У ніч проти 21 серпня росіяни підняли в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95мс.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Ту-95мс

Ту-95мс / © Вікіпедія

Станом на 00:02 підтверджено зліт одного борту Ту-95мс з аеродрому "Енгельс".

Про це інформують моніторингові канали.

У разі загроз будуть відповідні попередження;

  • Станом на 00:22 відомо про два борти Ту-95мс з аеродрому «Енгельс» в межах Саратовської області.

  • Також один Ту-95мс з аеродрому «Оленья», курс Південно-східний у напрямку пускових рубежів Каспійського регіону.

  • До того ж в акваторію Чорного моря виведено один ракетоносій. Загальний боєзапас до шести крилатих ракет "Калібр".

Нагадаємо, що розпочалася масована атака російських дронів: ворог націлився на Київ.

