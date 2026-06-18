РФ підняла в небо бомбардувальники: чи буде ракетний удар вночі

Чи є загроза ракетного удару в ніч проти 19 червня

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Моніторингові Telegram-канали повідомляють, що РФ підняла в повітря свої винищувачі Ту-22М3.

Уже зафіксовано зліт чотирьох Ту-22М3 з аеродрому «Оленья» у Мурманській області.

«Борти Ту-22м3 здійснюють переліт на аеродром „Енгельс-2“ для спорядження ракетами Х-22. Протягом ночі існує загроза бойового вильоту», — попереджають в одному з пабліків.

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Інші пабліки стверджують, що йдеться лише про передислокацію.

«Відмічено комунікації пунктів управління російської стратавіації на бойових частотах. Про стовідсоткову ймовірність пусків вночі наразі не йдеться, але така ймовірність існує», — додає канал «Оперативний ЗСУ».

Зауважимо, що ці бомбардувальники є носіями ракет Х-22 та Х-32.

Нагадаємо, ранок 18 червня у Москві розпочався з масованої атаки безпілотників. Після серії влучань над містом здійнявся густий дим.

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Жителі столиці країни-агресорки були шоковані побаченим та навіть верещать про завершення війни.

Також колишній голова МЗС Дмитро Кулеба оцінив, чи вдарить Путін ядерною зброєю у відповідь на атаку по Москві.

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