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РФ підняла в небо бомбардувальники: чи буде ракетний удар вночі
Російські війська підняли в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, зафіксовано виліт чотирьох бортів з аеродрому «Оленья».
Моніторингові Telegram-канали повідомляють, що РФ підняла в повітря свої винищувачі Ту-22М3.
Уже зафіксовано зліт чотирьох Ту-22М3 з аеродрому «Оленья» у Мурманській області.
«Борти Ту-22м3 здійснюють переліт на аеродром „Енгельс-2“ для спорядження ракетами Х-22. Протягом ночі існує загроза бойового вильоту», — попереджають в одному з пабліків.
Інші пабліки стверджують, що йдеться лише про передислокацію.
«Відмічено комунікації пунктів управління російської стратавіації на бойових частотах. Про стовідсоткову ймовірність пусків вночі наразі не йдеться, але така ймовірність існує», — додає канал «Оперативний ЗСУ».
Зауважимо, що ці бомбардувальники є носіями ракет Х-22 та Х-32.
Нагадаємо, ранок 18 червня у Москві розпочався з масованої атаки безпілотників. Після серії влучань над містом здійнявся густий дим.
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