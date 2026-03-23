РФ підняла в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95: коли може бути ракетний удар
Виліт найімовірніше, бойовий, тому цієї ночі є загроза масованого ракетного удару.
Моніторингові Telegram-канали повідомляють, що РФ підняла у повітря свої винищувачі Ту-95мс.
«У повітрі 7 бортів стратегічної авіації: 6х Ту-95мс з аеродрома „Оленья“ (Мурманська обл.) та 1х Ту-160 з аеродрому „Українка“ (Далекий Схід)», — йдеться в повідомленні.
Як уточнює «Николаевский Ванек», якщо виліт дійсно бойовий, то:
В районі Енгельса борти будуть швидше за все о 01:00 — 02:00 ночі. Якщо пуски будуть звідси — тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 02:00 — 03:30.
В районі Каспійського моря борти будуть десь о 02:30 — 03:30. Якщо пуски будуть звідси — тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 03:30 — 04:30.
«За аналогією з попереднім обстрілом останніми днями росіяни активно дивилися енергетичну інфраструктуру в Києві та Київській області, тому з високою ймовірністю більшість з нічного „добра“ полетить саме туди», — припустив «Ваньок».
Загроза нового ракетного удару РФ
Раніше військовий експерт попередив, що чергова масована російська ракетна атака по Україні може статися протягом найближчих діб.
У моніторингових каналах з’явилася інформація, що одним із ключових об’єктів нової повітряної атаки РФ може бути центральний залізничний вокзал Києва. В «Укрзалізниці» прокоментували цю інформацію.
Президент Володимир Зеленський також попередив українців, що українська розвідка отримала інформацію можливість нового масованого удару РФ найближчим часом.