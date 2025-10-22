Армія РФ вдосконалила масовані удари по Україні: експерт назвав тривожні тенденції

Наслідки атаки на Київ / © ДСНС

Російська Федерація у своїх повітряних атаках по Україні почала застосовувати нові інструменти й тактики, які ускладнюють роботу української протиповітряної оборони.

Про це заявив авіаційний експерт і заступник директора компанії-виробника засобів РЕБ Анатолій Храпчинський в ефірі «Київ24».

За словами експерта, серед нових викликів — модернізовані ударні дрони «Шахед», які здатні змінювати ціль уже після запуску. Храпчинський пояснив, що деякі типи цих БпЛА мають зв’язок, що збільшує загрозу.

Крім того, Храпчинський зауважив, що точність російських ударів по об’єктах критичної інфраструктури суттєво зросла, особливо порівняно з початком повномасштабного вторгнення. На його думку, це вказує на використання ворогом розвідувальних даних, отриманих від китайських супутників. Експерт наголосив, що Китай має значно більше таких супутників, ніж Росія. Тепер необхідно звертати увагу, чи є вони в небі над Україною під час вильотів російських МіГ-31.

Експерт також підкреслив, що останнім часом ворог зробив основну ставку на балістику, яку складно перехоплювати, водночас її ефективність у росіян покращується. Саме цим пояснюються випадки прориву ППО та влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Він додав, що росіяни свідомо прокладають маршрути польоту повітряних цілей через міста, щоб спричинити якомога більше руйнувань.

«Тобто вигорілі під’їзди, квартири, які дуже швидко займаються — це може бути наслідком того, що ворог використовує окремо для прольоту над містом більш небезпечні засоби ураження», — сказав Храпчинський.

Нагадаємо, росіяни всю ніч завдавали ракетних ударів по Україні.

У Києві через масований російський обстріл загинуло щонайменше дві людини, ще 19 отримали поранення. Росіяни всю ніч атакували столицю ракетами та «Шахедами».

Також Анатолій Храпчинський раніше заявляв, що Росія суттєво розширює зону ураження, атакуючи прифронтові міста, як-от Харків і Чернігів, дронами типу «Ланцет». Експерт кажє, що рішення є — це багаторівнева система РЕБ, яку має закуповувати місцева влада. Однак він застерігає: проти 500-кілограмових КАБів ця технологія майже безсила.