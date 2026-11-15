ЗСУ / © Associated Press

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Російські війська намагаються атакувати український «пояс фортець» у Донецькій області з чотирьох напрямків: півночі, сходу, півдня та південного заходу.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

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Армія РФ дісталась до Костянтинівки — крайньої південної точки головної лінії оборони на Донбасі або ж «поясу фортець» за визначенням експертів.

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Цей пояс являє собою мережу фортифікаційних споруд на півночі Донбасу довжиною у 50 кілометрів, наріжними точками яких є чотири великих міста. Фактично це одна велика Краматорсько-Слов’янська агломерація, що лежить по обидва боки траси Н-20.

«Як головну тактику Росія стосовно Костянтинівки використовує ту саму, що вже випробувала на інших містах, зокрема, Покровську та Куп’янську. Захопити Костянтинівку для Росії важливо не лише політично і не лише тому, що це „ворота“ до наступних міст „поясу фортець“ — в разі її захоплення ці „ворота“ можуть пришвидшити просування і значно ускладнити становище українських сил на інших ділянках», — вважають аналітики.

Ситуація на фронті — останні новини

В останні дні росіяни продовжували наступальні дії на кількох напрямках фронту. Водночас на більшості ділянок окупантам не вдалося досягти підтвердженого просування.

За даними експертів, Добропільський напрямок може стати місцем нового масштабного наступу російської армії.

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Окупаційні війська накопичують особовий склад і техніку для підготовки до активніших наступальних дій у напрямку Лимана, на північний схід від Слов’янська. Водночас дедалі більшу частку російських сил становлять іноземні новобранці — переважно вихідці з Латинської Америки, Африки та Південно-Східної Азії. Нині вони можуть становити близько 30% особового складу РФ на цьому напрямку.

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