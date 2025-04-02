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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1549
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РФ після одноденної перерви вдарила дронами: скільки "Шахедів" вдалося збити

Наслідки нічної атаки фіксуються у трьох регіонах.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Вибух.

Вибух. / © Associated Press

Вночі проти 2 квітня армія РФ атакувала Україну 74 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками -імітаторами різних типів. Сили ППО 41 дрон, а 20 – були локаційно втрачені.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Станом на 09.00 підтверджено збиток 41 ударного БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні та сході країни", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Одещина.

Цієї ночі окупанти атакували дронами з напрямків Міллерова, Приморсько-Ахтарська та Чауда, що в анексованому Криму.

Нагадаємо, Росія вночі проти 1 квітня не атакувала Україну ударними безпілотниками . Востаннє таке було 14 березня.

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