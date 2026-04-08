РФ планує буферну зону в центрі України: в ОП назвали нову ціль Кремля

Наступ Росії.

Агресорка Російська Федерація хоче створити нову буферну зону у Вінницькій області — зі сторони невизнаного Придністров’я.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса в інтерв’ю «РБК-Україна».

З його слів, такі амбітні бажання у росіян з’являються не вперше. Водночас у їхніх планах досі залишається створення буферної зони у прикордонних Харківській, Сумській і Чернігівській областях.

Втім, основна їхня увага Москви цього року буде зосереджена на Донбасі. Окрім того, каже Паліса, загарбники будуть нарощувати зусилля на Південному напрямку — це Олександрівський та Запорізький напрямки.

«У росіян залишається у планах створення умов для спроби захоплення Запоріжжя та Херсонщини і в довгостроковій перспективі реалізувати свої агресивні амбіції із захоплення Миколаївської та Одеської областей. Мало того, у них у планах навіть з’явився пункт щодо створення буферної зони у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров’я», — додав заступник керівника ОП.

За його словами, «панікувати тут не варто». Наразі немає ознак того, що російські війська мають сили для реалізації усіх цих намірів».

Війна в Україні — цілі Путіна

Військовий експерт Микола Маломуж наголошує, що весняний наступ РФ було зірвано. Втім, окупаційна армія не полишає спроб створити «буферні зони» у Харківській та Сумській областях, а також просунутися на Донбасі.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль встановив новий дедлайн із захоплення Донбасу. Цього разу йдеться про два місяці. За словами глави держави, Москва просуває «терміни», які нібито обговорює з американською стороною.

Своєю чергою, генерал-майор збройних сил Австралії у відставці Мік Раян вважає, що цілі Володимира Путіна на 2026 рік виходять за межі бойових дій на фронті. Втім, Москва досі зосереджена на закріпленні контролю над Донбасом.