РФ планує експорт сільськогосподарської продукції на окупованих територіях до Китаю

На підконтрольних окупантам підприємствах з виробництва, перероблювання та зберігання сільськогосподарської продукції (особливо зернових) здійснюється впровадження автоматизованих систем федеральної служби ветеринарного та фітосанітарного нагляду (відомої як “россельхознадзор”). Пакет програм включає підсистеми “Аргус”, “Цербер”, “Меркурій” (ветеринарний контроль), “Веста” (фітосанітарний).

Про це пише Центр національного спротиву.

Дані програмні засоби призначені для автоматизації процесу збору та аналізу інформації про сільськогосподарські товари, що будуть експортуватись за межі країн-членів Євразійського союзу.

В умовах накладених на Росію санкцій за розв’язання війни проти України, ключовим експортером для Росії залишається Китай. На даний час Росія активно вивозить викрадені зернові з ТОТ України в Сирію та Туреччину під виглядом власного врожаю. Запровадження даних програм дозволить їй розширити географію експорту награбованого, зокрема до Китаю.

Днями супутник Planet Labs зафіксував нову базу забезпечення окупантів у тимчасово захопленому Криму. Там ворог облаштував нову військову базу на території села Широке поблизу Сімферополя, на місці колишнього фермерського господарства.

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