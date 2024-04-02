"РФ хоче захопити Харків, а ЗСУ взяли Крим в облогу:" генерал Годжес оцінив перебіг війни

На Заході переоцінюють Путіна. Кремль мріє захопити Харків та може знову піти на Київ. Тим часом ЗСУ взяли Крим у справжню облогу.

Про все це, а також звідки Путін готує свій черговий наступ, яка зброя могла би докорінно змінити перебіг війни та чого не вистачає Україні для перемоги над РФ - в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua розповів екскомандувач сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес.

Росія готує наступ на Харків?

“Це не чутки. Звичайно, Росія хотіла б захопити Харків”. Ось так одразу і відверто на моє питання відповів американський генерал, колишній командувач військ США у Європі Бен Годжес.

На його думку, спроба Росії захопити великі українські міста можлива. Утім, чи зможе вона не просто спробувати, а саме заволодіти ними - питання відкрите. Генерал упевнений в ЗСУ.

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"Але я сподіваюся, що українські Збройні сили і Генеральний штаб роблять те, що потрібно, і люди Харкова роблять те, що потрібно. У мене немає конкретики по цьому питанню. Але я б не став переоцінювати здатність Росії щось робити. Я маю на увазі, що вони, очевидно, можуть запускати, здавалося б, необмежену кількість безпілотників і ракет. Але Україна розгромила Сухопутні війська Росії. Отже, я буду стежити за показниками того, чи змогла Росія виправити, відремонтувати або покращити можливості Сухопутних сил, крім простого, знаєте, просування", - сказав годжес.

Путін спробує піти на Київ?

Не можна виключати і новий наступ РФ на українську столицю, але є один нюанс. 2022 року захисники Києва провелу надуспішну оборонну операцію і меншими силами палили цілі колони противника, знищували десятки тисяч російських військових. Щоб захопити Київ, росіянам знадобиться новий потужний армійський кулак. РФ переконує, що сили в них.

Складна ситуація на фронті

Наразі ж ситуація на фронті, за словами генерала, вкрай складна. Українське військо - під постійним тиском ворога, армії бракує людей, боєприпасів та техніки, утім поки що Ходжес своїх прогнозів не змінив. Генерал ставить на перемогу України і назвав головне завдання, яке просто зараз має бути на столі у Сирського.

"Але я все ще зберігаю дуже високий рівень оптимізму щодо того, чим ця війна закінчиться - тим, що Україна фактично виграє війну. Дозвольте мені сказати чому. По-перше, Росія слабка. Ця війна триває вже більше 10 років, і Росія мала всі переваги, але все ще контролює менше 20% України. Чорноморський флот відступає із Севастополя. Російським ВПС досі не вдається досягти переваги в повітрі або перекрити колони, які везуть боєприпаси та техніку з Польщі в Україну", - анаалізує Годжес.

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Він переконаний, що РФ наразі нема наземних можливостей нокаутувати Україну.

"Тож цього року або принаймні наступних кількох місяців, я думаю, що завдання генерала Сирського полягає в тому, щоб стабілізувати фронт, виграти більше часу для того, щоб українська оборонна промисловість виробляла більше і Захід виробляв більше. Тож 2024 рік справді є роком промислової конкуренції", - мовиться у повідомленні.

Крим в облозі ЗСУ

Крим уже фактивно в облозі ЗСУ. Генерал Ходжес упевнений, що Україні вдасться зруйнувати Кримський міст. У РФ це розуміють і шукають вихід із ситуації. Крим досі є слабким місцем Путіна. Міст точно зруйнують, а звільнення півострова стане вирішальним моментом у війні, впевнений Бен Годжес.

"Ну, по-перше, Крим, я вважаю, є найважливішим тереном цієї війни. Це місце, яке Росія хоче мати найбільше. Ось чому вони незаконно анексували його ще 2014 року. Тому я думаю, що Україна поступово неухильно витісняє російські сили з Криму. Той факт, що Чорноморський флот змушений вивести із Севастополя назад до іншого порту в Новоросійську і що вони будують ще один порт в Абхазії, говорить про те, що вони визнають свою вразливість у Криму", - додає Годжес.

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За його прогнозом, виведення звідти військово-морських сил, звичайно, важливе для відкриття західного Чорного моря для експорту зерна та речей, які потрібні Україні. Тож це одна частина цього. Тепер друга частина цього — можливість бити по аеродромах та пускових майданчиках ракет в Криму, які використовуються для ударів по українських містах.

повинні це зробити. Тож я мушу сказати, що мій президент, який дуже добре попрацював над цим, зараз не може пояснити, чому поразка Росії відповідає стратегічним інтересам Сполучених Штатів. І я сподіваюся, що він та інші прийдуть до цього висновку якомога швидше", - йдеться в повідомленні.

Додаткові ЗРК “перевернуть” ситуацію на фронті

Якщо Україні надати 5-7 “петріотів”, а також передати необхідну кількість артилерійських боєприпасів, ЗСУ знову підуть у наступ. Таку неочікувану оцінку в інтерв’ю The Washington Post, дав напередодні президент Зеленський. Україні потрібна ППО, утім, це точно не змінить війну докорінно. Українцям Ходжес радить дивитися на це питання глобальніше.

"Ні, немає жодної зброї, яка б сама змінила війну. Ми повинні припинити говорити про конкретну зброю, наче вона все змінить. Набагато корисніше говорити про можливості. Можливості захисту населення та виробництва електроенергії, можливості забезпечення свободи судноплавства, можливості знищити російські штаби, артилерію та матеріально-технічне забезпечення. Це ті можливості, які необхідні, здатність знищити або порушити газову та енергетичну структуру Росії, здатність запобігти експорту російської нафти та газу", - додає Годжес.

Україна має бити по російським НПЗ

Україна, попри все, має продовжувати нищити російську нафтопереробну промисловість, щоб не говорили Штати. Своїми ударами Україна вкотре показала не тільки креативність та майстерність, але й технологічність власних Збройних сил. Дрони можуть замінити їй ракети.

"Україна, як я вже сказав на початку, була центром технологій і оборонної –промисловості для Радянського Союзу протягом десятиліть, тому люди там знають, як робити речі. Як прикро, що Україна змарнувала вісім років після 2014 року, не наробила гори боєприпасів, не побудувала зброї, яка була б потрібна, хоча Росія вже вторглася в Україну. Це провина багатьох людей в Україні, що цього не зробили. А зараз ми всі граємо в доганялки. Тому, я сподіваюся, що Захід прокинеться і забезпечить те, що потрібно. Але Україна має технології, значно кращі технології, ніж у Росії", - розповідає британський генерал.

Не союзниками єдиними

Утім, проблема не тільки у нерішучості Заходу. Україна якнайшвидше має вирішити проблему з нестачею людей у війську. Росія хоче знищити, стерти з історії український народ. Українці мають поставити собі одне важливе запитання!

"І я думаю, що ви повинні запитати себе, і українці повинні запитати себе, чи кожен українець робить усе, що може, для своєї країни. Я маю на увазі, що це боротьба за існування. І тому я вважаю, що те, що в українських Збройних силах не вистачає людей - це убивчий фактор", - додав Годжес.

Тим часом президент Володимир Зеленський наголосив, що США не можуть заборонити Україні завдавати ударів по НПЗ, наголосив президент.

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