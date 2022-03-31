РФ планує збільшення обстрілів балістичними ракетами населених пунктів та об’єктів інфраструктури - Генштаб

Для цього Росія продовжує перекидання ракетних підрозділів до Білорусі.

До військового аеродрому "Гомель" перекинуто 200 найманців. Подія сталася 29 березня.

Про це йдеться у зведенні Генштабу, оприлюдненому 31 березня.

"За отриманою інформацією, 29 березня перекинуто 200 найманців до військового аеродрому "Гомель". Крім того, росія продовжує перекидання ракетних підрозділів до республіки білорусь з метою збільшення інтенсивності обстрілів балістичними ракетами населених пунктів та об’єктів інфраструктури на території України", - йдеться у зведенні.

У Генштабі додали, що в районі Гомеля виявлено прибуття трьох ракетних комплексів “Іскандер” та двох комплексів ППО "С- 300" для прикриття ракетних підрозділів окупантів.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович прокоментував чутки про "можливий масований удар Росії" в ніч проти 1 квітня.

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