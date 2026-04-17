- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 26
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ почала атакувати мобільні вогневі групи дронами "Гербера": "Флеш" показав відео
Ворог змінив тактику використання БпЛА «Гербера», перетворивши дешевий пінопластовий дрон на керований боєприпас для полювання на українські екіпажі ППО.
Російський безпілотник типу «Гербера», ймовірно керованого типу, здійснив атаку на українську мобільну вогневу групу.
Інцидент зафіксовано на відео, яке оприлюднив радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов у Telegram.
Зокрема, посадовець уточнив, що російський дрон «Гербера» був спрямований на позицію української мобільної вогневої групи (МВГ). Він також опублікував відео інциденту, на якому видно момент наближення безпілотника до позиції військових.
За словами Бескрестнова, йдеться про спробу ураження саме екіпажу МВГ. Попри те, що бойова частина такого дрона є відносно невеликою, вона все одно становить небезпеку для особового складу.
«Спроба атакувати групу МВГ керованой „Герберою“. Бойова частина там не велика, але може наробити біди», — зауважив він у своєму дописі.
На оприлюднених кадрах видно, як безпілотник на високій швидкості падає поблизу української позиції.
Нагадаємо, днями Сергій Бескрестнов повідомив, що керований дрон-камікадзе «Шахед» влучив в екіпаж мобільної вогневої групи. Він уточнив, що МВГ працювала по одному «Шахеду», інший у цей момент полював на екіпаж.