РФ почала атакувати "Шахедами" по-новому: "Флеш" розкрив небезпечну тактику

Дрон

Реклама

Росіяни змінюють тактику використання «Шахедів» — вони відмовляються від масованих атак і переходять до точкових ударів.

Про це повідомив радник міністра оборони України, фахівець із військових технологій Сергій Бескрестнов (позивний «Флеш»).

Росія змінює тактику застосування «Шахедів» проти України

«Зміна тактики застосування „Шахедів“ відбувається за сценарієм, який я передбачив рік тому», — зазначив фахівець.

Реклама

За його словами, росіяни стали частіше застосовувати реактивні безпілотники для ударів по глибокому тилу України. Це пов’язано з тим, що ефективність збиття звичайних бензинових дронів українською протиповітряною обороною раніше сягала 92–96%, через що їхнє використання на великих відстанях стало для ворога недоцільним.

«Водночас бензинові „Шахеди“ продовжують активно застосовуватися для атак на прикордонні території та міста. Щодня близько 200 „Шахедів“ атакують об’єкти на цих територіях (АЗС, склади, енергетичні об’єкти, транспорт)», — зазначив «Флеш».

За його словами, завдяки близькості до кордону росіяни керують цими дронами через радіо за допомогою меш-модемів, тому глушити супутникову навігацію засобами РЕБ у таких випадках немає сенсу. Фахівець також зазначив, що хоча загалом «Шахедів» по Україні випускають менше, це не через брак грошей чи технічні проблеми у ворога.

«Вважаю, що зараз відбувається переорієнтація частини виробництва на серійне виготовлення реактивних „Шахедів“», — підкреслив радник міністра.

Реклама

Читайте також РФ готується до нових масованих ударів: Сирський звернувся до українців із важливою заявою

Також Бескрестнов повідомив, що росіяни перейшли до вибіркових ударів по важливих цілях. Перед атакою ворог у кілька етапів розвідує українську оборону — позиції РЕБ, радіолокаційних станцій та ППО. На основі цих даних росіяни шукають безпечні коридори в обхід наших перехоплювачів і прокладають маршрути на різних висотах та швидкостях. Крім того, для таких ударів вони використовують модифікацію «Сікер» — «Шахеди» з функцією автоматичного захоплення цілей.

«Я розповів, що відбувається у противника. Розповідати, що нам треба робити, що змінювати і як змінювати, звичайно, публічно не буду», — резюмував Бескрестнов.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Росія стикається з паливною кризою, наслідками українських ударів по НПЗ, зростанням втрат на фронті та внутрішнім невдоволенням. На цьому тлі у близьких до Кремля колах дедалі частіше лунають заклики до різкої ескалації війни.

Вчора, 4 липня, російський диктатор Володимир Путін заявив, нібито російська армія захопила Костянтинівку на Донеччині. Проте в ЗСУ це заперечили і назвали черговою брехнею.

Реклама

До слова, Росіяни запропонували Україні припинити вогонь у Костянтинівці не для обміну тіл, а для того, аби використати його для інфільтрації своєї живої сили та закріплення.

Новини партнерів