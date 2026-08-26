РФ почала вибивати пункти пропуску на кордонах з Україною не просто так: в ISW назвали реальну мету

Атакований пункт пропуску на кордоні України з Молдовою / © ДПСУ

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Російські війська посилили удари по прикордонній інфраструктурі між Україною та Молдовою. Головна мета окупантів — зруйнувати сухопутні шляхи експорту, заблокувати зерновий коридор до ЄС та залякати сусідні країні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Росія посилює удари по прикордонній інфраструктурі між Україною та Молдовою в рамках ширшої кампанії проти української портової та морської інфраструктури. У серпні окупанти дедалі частіше атакують об’єкти вздовж ключових маршрутів на українсько-молдовському кордоні, які Київ використовує для імпорту та експорту товарів до Європи.

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Від кінця липня до кінця серпня під російські удари потрапляли мости в Затоці та Маяках, розташовані відповідно на південний захід і захід від Одеси, а також прикордонні переходи Виноградівка — Вулканешти, Рені — Джурджулешти та Табаки, що на північний захід від Ізмаїла.

Представник Держприкордонслужби України повідомив, що від 20 серпня російські загарбники тричі атакували прикордонні переходи вздовж ділянки кордону Молдови з Одеською областю. За його словами, удари по транспортній та прикордонній інфраструктурі мають на меті ускладнити міжнародні наземні шляхи сполучення України з Молдовою.

Чому Росія атакує кордон України з Молдовою?

Аналітики припускають, що Росія нарощує інтенсивність атак на наземні шляхи сполучення в цьому районі, намагаючись додатково обмежити сухопутні експортні маршрути України. Це відбувається паралельно з ударами по портовій інфраструктурі, які впливають на українські морські шляхи сполучення. Серед цілей такої кампанії — ускладнення експорту українського зерна та подальше послаблення економіки країни.

«Ймовірно, Росія посилює такі удари в межах подвійної кампанії: з одного боку, щоб ізолювати Україну від Європи та послабити її спроможність експортувати зерно й інші товари, а з іншого — щоб створити атмосферу небезпеки, яка мала б відлякати Молдову, Румунію та міжнародних перевізників від використання цих пунктів пропуску«, — йдеться у звіті ISW.

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Удари вздовж українсько-молдовського кордону також є частиною ширших політичних цілей Росії. Її військове керівництво дедалі частіше включає прикордонні райони України до масштабних ударних пакетів, використовуючи це як інструмент залякування. Таким чином Москва прагне сформувати уявлення про те, що можливе приєднання Молдови до західних структур може створити для неї додаткові ризики.

Аналітики також вказують, що російські атаки водночас збільшують політичні та комерційні ризики для регіону, оскільки Москва прагне стримати Молдову та Румунію від підтримки України. Росія дедалі більше готова йти на ризики, пов’язані з ударами по прикордонних територіях, використовуючи їх для перевірки реакції Молдови та НАТО, а також ефективності їхньої протиповітряної оборони. Паралельно такі атаки сприяють нормалізації подібних порушень і підвищенню рівня загрози в регіоні.

Нагадаємо, BBC писало, що Росія систематично атакує дронами пункти пропуску на кордоні України з Молдовою, щоби знищити альтернативні сухопутні маршрути експорту до Румунії та Молдови після блокування чорноморських портів. Це підтверджують як західні аналітики, так і російські пропагандисти. Попри пожежі та руйнування інфраструктури, українські служби оперативно відновлюють роботу КПП, а влада працює над розширенням транзитних шляхів.

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