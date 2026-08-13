РФ почала застосовувати нову ракету «Монохром» із ШІ: чим вона небезпечна для України

Монохром

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Росія почала застосовувати проти України нову малопомітну крилату ракету С-71М «Монохром», яка може використовувати технології штучного інтелекту для автономного пошуку та вибору цілей. Про це свідчать дані української розвідки та уламки боєприпасу.

Про це пише Defense Exptess.

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Що відомо про «Монохром»

С-71М — це російська крилата авіаційна ракета, створена з використанням технологій малопомітності. За даними Defense Express, її дальність оцінюють приблизно у 200 км, хоча російська сторона заявляє до 350 км.

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Ракета має бойову частину масою близько 250 кг і, за наявною інформацією, наразі може запускатися з винищувача Су-57. У перспективі її можуть інтегрувати й на інші російські бойові літаки.

Українська розвідка офіційно вказує С-71М «Монохром» серед російських систем озброєння, а її розробником називає Об'єднану авіабудівну корпорацію РФ.

Чому тут важливий штучний інтелект

Головна особливість «Монохрома» — не лише дальність чи бойова частина, а можливість автономної роботи системи наведення.

За описом концепції ракети, вона може самостійно здійснювати пошук цілі в заданому районі та визначати пріоритет об'єктів для ураження. Саме для виконання складних обчислень і може використовуватися Nvidia Jetson Orin.

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Подібний принцип росіяни вже випробовували на ударному БпЛА V2U. За даними ГУР, цей безпілотник має систему на базі Jetson Orin і здатний автономно шукати та обирати цілі.

Чим це відрізняється від звичайної ракети

У традиційній схемі оператори або заздалегідь заданий маршрут визначають, куди має летіти боєприпас. У випадку автономної зброї частина рішень переноситься безпосередньо на борт.

Тобто ракета потенційно може прибути в певний район, аналізувати інформацію від своїх сенсорів і вибирати об'єкт відповідно до закладеного алгоритму.

Саме це створює додаткові ризики: у разі помилки системи розпізнавання ракета може неправильно класифікувати об'єкт. Водночас наразі немає достатніх відкритих даних, щоб стверджувати, що С-71М уже самостійно обирає та уражає конкретні цивільні цілі в Україні.

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Чи небезпечніша вона за балістичні ракети

Безпосередньо порівнювати «Монохром» із балістичними ракетами як «більш» або «менш» небезпечну зброю некоректно — це різні класи боєприпасів.

Однак поява автономної крилатої ракети створює новий тип загрози. Поєднання малопомітності, дальності та можливості автоматизованого розпізнавання цілей потенційно ускладнює її виявлення, супровід і прогнозування поведінки.

Особливу увагу привертає те, що Росія поступово переносить напрацювання з автономних дронів на далекобійні засоби ураження. Таким чином, «Монохром» може бути не просто окремим типом ракети, а частиною ширшого російського напряму зі створення зброї, здатної приймати частину рішень без безпосередньої участі оператора.

Наскільки ефективною ця система є в реальних бойових умовах і чи справді вона здатна надійно розпізнавати цілі, наразі залишається відкритим питанням. Але сам факт появи такої технології в російських ракетах свідчить про подальшу автоматизацію війни.

Нагадаэмо, Росія знову застосовує проти України північнокорейські балістичні ракети КН-23. В ISW припускають, що Москва може використовувати їх для випробування та підвищення точності наведення. За даними української сторони, КНДР могла передати РФ щонайменше 40 таких ракет. Водночас Росія може готувати подальше нарощування балістичних ударів

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