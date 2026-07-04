РФ "полює" на АЗС у Харкові: чи є дефіцит пального

Один із ударів по АЗС

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У Харкові за останні два-три тижні російська атаки пошкодили вже шість АЗС.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передають Новини.LIVE.

«Повторні удари (по АЗС — Ред.) звичайно застосовуються. Вони аналізують. В них на меті є знищення цих АЗС», — сказав він.

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Чи є дефіцит пального у Харкові

Синєгубов запевнив, що попри російські удари, дефіциту пального у Харкові наразі немає — «ані для спецтранспорту, наприклад „швидкої“, машин ДСНС, Нацполіції тощо».

За його словами, спільно з власниками АЗС влада зараз опрацьовує варіанти захисту таких об’єктів, зокрема від FPV-дронів. Він також додав, що антидронові сітки допоможуть захистити від ФПВ-дронів, але не здатні захистити від ударів дронів типу «Шахед» чи «Гербера», тому необхідно посилювати засоби активної протидії.

Крім того, Синєгубов наголосив, що удари по АЗС — це не лише проблема Харківщини, але й усіх прифронтових областей, зокрема Запоріжжя, Дніпропетровщини, Сумщини.

Нагадаємо, що цієї ночі у Сумах РФ повністю знищила дві автозаправні станції.

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