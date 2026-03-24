РФ полює на поїзди: в "Укрзалізниці" пояснили, як діяти пасажирам під час обстрілів

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський / © ТСН

«Укрзалізниця» оголосила про суттєву зміну правил безпеки під час руху пасажирських поїздів. Через цілеспрямовані удари російських військ по рухомому складу потяги відтепер будуть завчасно зупиняти у разі небезпеки, а людей — оперативно евакуювати з вагонів.

Про це розповів голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський на пресконференції, яка відбулась в укритті центрального вокзалу у Києві у вівторок, 24 березня.

Ворог полює на рухомий склад

За словами очільника залізниці, ворог кардинально змінив тактику. Якщо від 2022 року окупанти били переважно по стаціонарних об’єктах інфраструктури, то зараз під прицілом опинилися саме пасажирські вагони. Сучасні технології дозволяють росіянам відстежувати рух, тому залізничники працюють у постійній взаємодії із Силами оборони.

Пресконференція «Укрзалізниці» 24 березня / © ТСН

Перцовський нагадав про трагічні наслідки таких атак: наприкінці січня 2026 року внаслідок удару по станції Барвінкове на Донеччині загинули шестеро пасажирів. Також нещодавні удари зафіксовані в Миколаєві, а сьогодні зранку було влучання у цивільний приміський потяг, яке забрало життя однієї людини. Водночас ті, хто під час тривоги перебував в укритті, залишилися живими й неушкодженими.

Що змінилося останніми місяцями

Адаптуючись до нових викликів, компанія робить протоколи безпеки ще жорсткішими, орієнтуючись на міжнародні стандарти.

«Цими днями, як в авіації, зʼявляться правила безпечної евакуації. Памʼятаєте, в літаках є правила, що робити, коли виникає небезпечна ситуація. Вони будуть доступні й онлайн», — зазначив керівник компанії.

Олександр Перцовський заспокоїв пасажирів, які бояться відходити від вагонів і переживають, що поїзд поїде без них. За його словами, розроблено чітку інструкцію: якщо на відповідній станції є укриття, його обов’язково перевірять перед відправленням. Якщо ж укриття немає, провідники у спеціальних розпізнавальних жилетах триматимуть у полі зору всіх своїх пасажирів на вулиці.

Наразі поїзні бригади активно забезпечують мегафонами та свистками. Перед тим, як поїзд рушить після відбою, лунатиме низка сигналів, а провідник особисто перевірить наявність усіх людей у вагоні.

Компанія також пильно стежить за зворотним зв’язком від українців у соцмережах.

«І от ми в Threads побачили думку, що можна було б надалі просто пустити поїзди. Але хочеться, аби всі були живі і здорові. Ми зважаємо, як зробити евакуацію, і там, де є нерозуміння, ми намагаємося терпляче пояснити», — підкреслив Перцовський.

Чому на вулиці безпечніше, ніж у вагоні

Зупинка та евакуація настають лише тоді, коли залізничники отримують від Сил оборони підтвердження, що об’єкт у небі становить реальну загрозу. Щоб цей процес проходив максимально злагоджено, понад 4000 працівників компанії вже пройшли відповідне навчання.

Експерти називають три головні причини, чому під час обстрілу життєво необхідно покинути потяг:

Мішень — локомотив. Росіяни б’ють насамперед по тяговому складу, тому пасажирам треба негайно відійти від головного джерела небезпеки. Пастка всередині. Варіантів врятуватися або сховатися в закритому просторі металевого вагона набагато менше. Звуковий контроль. У поїзді (неважливо, чи він рухається, чи стоїть) набагато складніше почути наближення ракети або дрона. На вулиці звук чути краще, що дає змогу вчасно зреагувати за рекомендаціями військових та ДСНС.

Правила безпечної евакуації на залізниці / © ТСН

Також залізничники суворо застерігають: після евакуації дуже важливо не скупчуватися біля самого поїзда, а розосередитися на безпечній відстані.

Дата публікації 16:52, 24.03.26

Нагадаємо, нещодавно масована атака РФ пошкодила залізничну інфраструктуру на кількох ділянках. Через це низка поїздів на Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині вимушено змінює маршрути, що спричинило затримки у русі.