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РФ понад 50 разів вдарила по Дніпропетровщині: є поранені, пошкоджені будинки
Дніпропетровщину методично накривали ударами. РФ атакувала понад 50 разів.
Впродовж 1 вересня росіяни обстріляли п’ять районів Дніпропетровщини понад 50 разів, застосовуючи дрони, артилерію та авіабомби. Через це є поранені та пошкодження.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
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За даними рятувальників, у результаті ударів поранення дістали п’ятеро людей.
Окрім того, обстріли завдали значних пошкоджень цивільній інфраструктурі. Зокрема, у регіоні пошкоджені житлові будинки, місцеве підприємство, об’єкти інфраструктури, а також навчальні заклади.
«Всі пожежі було ліквідовано рятувальниками», — зазначили в ДСНС України.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, російські війська здійснили комбіновану атаку на критичну інфраструктуру Одещини увечері 31 серпня. Під ударом ворога опинилася Одеська теплоелектроцентраль, що входить до Групи Нафтогаз.
Раніше ми писали, що в ніч проти 1 вересня російська армія масовано атакувала Україну. Зокрема, ворог завдав ракетних ударів по Києву, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура та житлова забудова в п’яти районах.
Також 1 вересня у Подільському районі Києва через атаку ворожих БпЛА спалахнула пожежа на 14–15 поверхах 16-поверхового будинку, внаслідок чого постраждало троє людей.