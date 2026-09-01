РФ понад 50 разів вдарила по Дніпропетровщині: є поранені, пошкоджені будинки

Атака РФ на Дніпропетровщину 1 вересня / © ДСНС України

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Впродовж 1 вересня росіяни обстріляли п’ять районів Дніпропетровщини понад 50 разів, застосовуючи дрони, артилерію та авіабомби. Через це є поранені та пошкодження.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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РФ атакувала Дніпропетровщину 1 вересня — що відомо

За даними рятувальників, у результаті ударів поранення дістали п’ятеро людей.

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Окрім того, обстріли завдали значних пошкоджень цивільній інфраструктурі. Зокрема, у регіоні пошкоджені житлові будинки, місцеве підприємство, об’єкти інфраструктури, а також навчальні заклади.

«Всі пожежі було ліквідовано рятувальниками», — зазначили в ДСНС України.

Атака РФ на Дніпропетровщину 1 вересня / © ДСНС України

Атака РФ на Дніпропетровщину 1 вересня / © ДСНС України

Атака РФ на Дніпропетровщину 1 вересня / © ДСНС України

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, російські війська здійснили комбіновану атаку на критичну інфраструктуру Одещини увечері 31 серпня. Під ударом ворога опинилася Одеська теплоелектроцентраль, що входить до Групи Нафтогаз.

Раніше ми писали, що в ніч проти 1 вересня російська армія масовано атакувала Україну. Зокрема, ворог завдав ракетних ударів по Києву, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура та житлова забудова в п’яти районах.

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Також 1 вересня у Подільському районі Києва через атаку ворожих БпЛА спалахнула пожежа на 14–15 поверхах 16-поверхового будинку, внаслідок чого постраждало троє людей.

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