Дим у Дніпрі після атаки 11 вересня / © скриншот з відео

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Російські війська 11 вересня атакували ракетою-дроном «Бандероль» Дніпро. Пошкоджено щонайменше 9 житлових будинків. Кількість поранених зросла до семи.

Про це повідомили очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, міський голова Дніпра Борис Філатов і місцеві медіа.

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«Ворог атакував Дніпро. У місті зайнялася пожежа. Попередньо, дістала поранень одна людина», — йдеться в заяві Ганжі.

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Згодом він заявив, що кількість поранених зросла до семи. Усі постраждалі перебувають під наглядом медиків.

Місцеві медіа і телеграм-канали поінформували, що під ворожий удар потрапив житловий квартал, та пишуть про «приліт» по будинку.

Водночас за даними очільника ОВА, через атаку на Дніпро пошкоджене приватне підприємство та гаражі. Вибухова хвиля вибила вікна у житлових будинках поруч.

За словами Філатова, унаслідок атаки у Дніпрі пошкоджено щонайменше дев’ять житлових будинків. Вибито близько 700 вікон. У дворах горіли гаражі з автомобілями місцевих мешканців.

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Щойно дозволять рятувальники та поліція, свою роботу розпочнуть комунальники.

«Міські лікарні нині приймають поранених. Лікарі роблять все, аби допомогти людям», — резюмував міський голова.

Атаковані гаражі у Дніпрі / © Олександр Ганжа

Наслідки атаки на Дніпро 11 вересня (5 фото) © Борис Філатов © Борис Філатов © Борис Філатов © Борис Філатов © Борис Філатов

Наслідки атаки на житловий квартал у Дніпрі 11 вересня / © із соцмереж

Наслідки атаки на житловий квартал у Дніпрі 11 вересня / © із соцмереж

Нагадаємо, 10 вересня російські окупанти двічі за день атакували Дніпро. Вдруге ворог влучив у підприємство «Олейна», яке належить американській корпорації Bunge. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, ще двоє поранені, на території виникла пожежа. Міський голова Борис Філатов розкритикував замовчування назви об’єкта в офіційних зведеннях і наголосив, що Україна має активніше привертати увагу США до ударів по американській власності.

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