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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1024
Час на прочитання
1 хв

РФ посеред дня атакувала великий обласний центр, вибухи один за одним: перші подробиці (фото)

Жителів міста закликають не ігнорувати сигнал небезпеки та залишатися в укриттях до офіційного повідомлення про відбій.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
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Фото ілюстроване

Фото ілюстроване / © із соцмереж

У Запоріжжі під час повітряної тривоги, у суботу, 4 липня, було чути звуки вибуху.

Про це повідомили кореспонденти ТСН.

Очільник Запорізької ОВА, Іван Федоров, підтвердив, що росіяни атакували місто.

Наслідки атаки / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

«Одна людина поранена. Їй вже надають медичну допомогу. Повітряна тривога триває», — йдеться в повідомленні.

Наслідки атаки / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

До цього, він казав, про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та м. Запоріжжя.

Наслідки атаки / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

За інформацією місцевих мешканців у місті пролунало понад 5 вибухів.

Станом на 16:47, Федоров повідомив, що кількість поранених внаслідок ворожого удару збільшилась до трьох. Також відомо, що пошкоджень зазнали приватні будинки.

Наслідки атаки / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Згодом очільник додав, що через ворожий обстріл горить автостоянка.

«Зайнялися десятки автівок. Пожежу вже ліквідовують», — каже Федоров.

Наслідки атаки / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Оновлено: серед поранених також є дитина. Їй 10 років, вона вже перебуває під наглядом медиків.

Росія атакує мирні міста України — останні новини

Росіяни також здійснили масовану атаку на Суми керованими авіабомбами та БпЛА. Внаслідок удару КАБ по одній із центральних вулиць міста загинули щонайменше чотири людини, серед них є 5-річна дитина.

Також, росіяни ввечері 3 липня дронами атакувала залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу є нові руйнування.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1024
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