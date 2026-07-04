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РФ посеред дня атакувала великий обласний центр, вибухи один за одним: перші подробиці (фото)
Жителів міста закликають не ігнорувати сигнал небезпеки та залишатися в укриттях до офіційного повідомлення про відбій.
У Запоріжжі під час повітряної тривоги, у суботу, 4 липня, було чути звуки вибуху.
Про це повідомили кореспонденти ТСН.
Очільник Запорізької ОВА, Іван Федоров, підтвердив, що росіяни атакували місто.
«Одна людина поранена. Їй вже надають медичну допомогу. Повітряна тривога триває», — йдеться в повідомленні.
До цього, він казав, про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та м. Запоріжжя.
За інформацією місцевих мешканців у місті пролунало понад 5 вибухів.
Станом на 16:47, Федоров повідомив, що кількість поранених внаслідок ворожого удару збільшилась до трьох. Також відомо, що пошкоджень зазнали приватні будинки.
Згодом очільник додав, що через ворожий обстріл горить автостоянка.
«Зайнялися десятки автівок. Пожежу вже ліквідовують», — каже Федоров.
Оновлено: серед поранених також є дитина. Їй 10 років, вона вже перебуває під наглядом медиків.
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Росіяни також здійснили масовану атаку на Суми керованими авіабомбами та БпЛА. Внаслідок удару КАБ по одній із центральних вулиць міста загинули щонайменше чотири людини, серед них є 5-річна дитина.
Також, росіяни ввечері 3 липня дронами атакувала залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу є нові руйнування.