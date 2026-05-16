- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1704
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ посеред дня атакує великий обласний центр: лунають вибухи
Мешканців області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися у безпечних місцях до відбою.
У Черкасах 16 травня чути роботу сил протиповітряної оборони. У регіоні оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляють кореспонденти «Суспільне».
За попередньою інформацією, у Черкасах працюють сили ППО по повітряних цілях.
Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець також повідомив про повітряну тривогу у Звенигородському районі.
«Звенигородський район. Повітряна тривога», — зазначив посадовець.
Інформація щодо можливих наслідків атаки уточнюється.
Росія обстрілює мирні міста України — останні новини
Нагадаємо, армія Росії вночі атакувала Ізмаїльський район Одеської області дронами, внаслідок чого постраждали люди, було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки.
За інформацією РДА, є постраждалі, яким наразі надають медичну допомогу. Водночас тяжких поранень не зафіксовано.
Також росіяни атакували дронами центральну частину Харкова, постраждала одна людина, повідомив мер міста Ігор Терехов.
Внаслідок обстрілу у Шевченківському районі пошкоджено три виходи з метро, три зупинки громадського транспорту, контактну мережу міського електротранспорту, будівлю навчального закладу та скління у прилеглих будівлях. У Київському районі Харкова фіксують падіння уламків БпЛА на дитячий майданчик. Постраждалих немає.