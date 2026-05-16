РФ посеред дня атакує великий обласний центр: лунають вибухи

Мешканців області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися у безпечних місцях до відбою.

Фото ілюстроване / © із соцмереж

У Черкасах 16 травня чути роботу сил протиповітряної оборони. У регіоні оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляють кореспонденти «Суспільне».

За попередньою інформацією, у Черкасах працюють сили ППО по повітряних цілях.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець також повідомив про повітряну тривогу у Звенигородському районі.

«Звенигородський район. Повітряна тривога», — зазначив посадовець.

Інформація щодо можливих наслідків атаки уточнюється.

Росія обстрілює мирні міста України — останні новини

Нагадаємо, армія Росії вночі атакувала Ізмаїльський район Одеської області дронами, внаслідок чого постраждали люди, було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки.

За інформацією РДА, є постраждалі, яким наразі надають медичну допомогу. Водночас тяжких поранень не зафіксовано.

Також росіяни атакували дронами центральну частину Харкова, постраждала одна людина, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Внаслідок обстрілу у Шевченківському районі пошкоджено три виходи з метро, три зупинки громадського транспорту, контактну мережу міського електротранспорту, будівлю навчального закладу та скління у прилеглих будівлях. У Київському районі Харкова фіксують падіння уламків БпЛА на дитячий майданчик. Постраждалих немає.

