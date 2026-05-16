РФ посеред дня атакує великий обласний центр: лунають вибухи

У Черкасах 16 травня чути роботу сил протиповітряної оборони. У регіоні оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляють кореспонденти «Суспільне».

За попередньою інформацією, у Черкасах працюють сили ППО по повітряних цілях.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець також повідомив про повітряну тривогу у Звенигородському районі.

«Звенигородський район. Повітряна тривога», — зазначив посадовець.

Інформація щодо можливих наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, армія Росії вночі атакувала Ізмаїльський район Одеської області дронами, внаслідок чого постраждали люди, було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки.

За інформацією РДА, є постраждалі, яким наразі надають медичну допомогу. Водночас тяжких поранень не зафіксовано.

Також росіяни атакували дронами центральну частину Харкова, постраждала одна людина, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Внаслідок обстрілу у Шевченківському районі пошкоджено три виходи з метро, три зупинки громадського транспорту, контактну мережу міського електротранспорту, будівлю навчального закладу та скління у прилеглих будівлях. У Київському районі Харкова фіксують падіння уламків БпЛА на дитячий майданчик. Постраждалих немає.

