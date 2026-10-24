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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ посеред дня прицільно вдарила по фермі: загинула жінка і тварини — моторошні фото

Росіяни атакували безпілотником ферму на Сумщині, де утримували велику рогату худобу. Загинула жінка, якій невдовзі мало виповнитися 32 роки, ще четверо людей зазнали травм.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Удар по фермі на Сумщині 24 жовтня — загинула жінка, є поранені

Удар по фермі на Сумщині 24 жовтня — загинула жінка, є поранені

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська у суботу, 24 жовтня, атакували безпілотником ферму в Конотопському районі Сумської області. Внаслідок удару загинула працівниця підприємства, ще четверо людей постраждали.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Ціллю росіян стала ферма, де вирощують велику рогату худобу. У момент влучання в епіцентрі удару опинилася одна з працівниць підприємства. Вона загинула. За кілька днів жінці мало виповнитися 32 роки.

Відомо також про чотирьох постраждалих. Двоє з них потребували госпіталізації. Попередньо, отримані травми неважкі.

Російська атака призвела і до втрат серед худоби. Частина тварин загинула, інші зазнали поранень.

Наразі на території пошкодженого господарства працюють профільні служби. Інформацію про наслідки обстрілу продовжують уточнювати.

«росія продовжує бити по цивільних підприємствах, знищувати господарства та забирати життя людей, які просто виконують свою роботу», — додали в повідомленні.

Удар по фермі на Сумщині 24 жовтня — загинула жінка, є поранені

Удар по фермі на Сумщині 24 жовтня — загинула жінка, є поранені

Ворожі атаки на Україну 24 жовтня — останні новини

Нагадаємо, 24 жовтня російські війська атакували об’єкт інфраструктури у Запоріжжі. За попередніми даними, внаслідок удару постраждали двоє людей.

Також російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Лозова Харківської області. Ворожий боєприпас поцілив у складську будівлю, після чого спалахнула пожежа. Є загиблий та постраждалі.

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