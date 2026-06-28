Атака на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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Внаслідок атаки Росії по Запоріжжі зросла кількість постраждалих. Станом на обід відомо про вісім поранених, серед них двоє дітей — 5-річний хлопчик у важкому стані.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Уже 8 поранених через атаку росіян на Запоріжжя. Серед них двоє дітей, 5-річний хлопчик у важкому стані», — написав посадовець.

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Він попередив, що в регіоні триває повітряна тривога, тому що існує загроза ударних безпілотників по Запорізькій області.

Раніше у Повітряних силах повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область, а також Донеччину та Харківщину.

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака на Запоріжжя — що відомо

Вранці у Запоріжжі пролунали вибухи. Влада повідомила про ворожу атаку на житлові будинки. Росія атакує Запоріжжя керованими авіабомбами, однак одразу повідомляв про ракети.

Також вибухи пролунали у Харкові, а саме у Київському районі міста. Ворожий дрон поцілив у багатоповерхівку. 59-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

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