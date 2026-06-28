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РФ посеред дня скинула авіабомби на житлові будинки обласного центру: дитина — у важкому стані
В регіоні триває повітряна тривога, тому що існує загроза ударних безпілотників по Запорізькій області.
Внаслідок атаки Росії по Запоріжжі зросла кількість постраждалих. Станом на обід відомо про вісім поранених, серед них двоє дітей — 5-річний хлопчик у важкому стані.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
«Уже 8 поранених через атаку росіян на Запоріжжя. Серед них двоє дітей, 5-річний хлопчик у важкому стані», — написав посадовець.
Він попередив, що в регіоні триває повітряна тривога, тому що існує загроза ударних безпілотників по Запорізькій області.
Раніше у Повітряних силах повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область, а також Донеччину та Харківщину.
Атака на Запоріжжя — що відомо
Вранці у Запоріжжі пролунали вибухи. Влада повідомила про ворожу атаку на житлові будинки. Росія атакує Запоріжжя керованими авіабомбами, однак одразу повідомляв про ракети.
Також вибухи пролунали у Харкові, а саме у Київському районі міста. Ворожий дрон поцілив у багатоповерхівку. 59-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.