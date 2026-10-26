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РФ посеред дня вдарила по місту в Україні: багато поранених, пошкоджені будинки, палає пожежа (фото)
Двоє 10-річних дівчаток опинилися серед постраждалих унаслідок атаки на Павлоград.
Російська армія 26 жовтня завдала удару безпілотником по Павлограду на Дніпропетровщині, забравши життя людини та поранивши ще сімох. У місті пошкоджені будинки, згоріло авто.
Про це повідомили очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та ДСНС України.
«Одна людина загинула, щонайменше троє дістали поранень. Ворог ударив безпілотником по Павлограду», — йдеться в заяві Ганжі.
Усі постраждалі перебувають у лікарні. Серед них — дві 10-річні дівчинки.
Внаслідок атаки загорівся легковий автомобіль. Також пошкоджено кілька багатоповерхових будинків, магазин та інші автівки.
Водночас у ДСНС уточнили, що внаслідок російського удару по Павлограду загинула одна людина, ще семеро постраждали. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
Наслідки атаки на Павлоград 26 жовтня (8 фото)
Нагадаємо, уранці 26 жовтня російські загарбники атакували Вінницю реактивними дронами: було пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждалих немає, на місці працюють аварійні служби. Місцеві джерела повідомляли про ймовірне влучання в один із торговельних центрів «Епіцентр».
Зауважимо, прем’єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що Росія змінила стратегію ударів, інтенсифікувавши атаки на інфраструктуру, бізнес та економіку, щоб виснажити країну й зробити її гнучкішою на переговорах. Ворог також робить ставку на психологічне виснаження українців. Через атаки загальні збитки державного та приватного секторів перевищують 7,7 млрд дол., пошкоджено понад 1 млн кв. м нерухомості.