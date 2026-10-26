РФ посеред дня вдарила по місту в Україні: багато поранених, пошкоджені будинки, палає пожежа (фото)

Рятувальники та медики допомагають пораненим на місці удару по Павлограду / © ДСНС

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Російська армія 26 жовтня завдала удару безпілотником по Павлограду на Дніпропетровщині, забравши життя людини та поранивши ще сімох. У місті пошкоджені будинки, згоріло авто.

Про це повідомили очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та ДСНС України.

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«Одна людина загинула, щонайменше троє дістали поранень. Ворог ударив безпілотником по Павлограду», — йдеться в заяві Ганжі.

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Усі постраждалі перебувають у лікарні. Серед них — дві 10-річні дівчинки.

Внаслідок атаки загорівся легковий автомобіль. Також пошкоджено кілька багатоповерхових будинків, магазин та інші автівки.

Водночас у ДСНС уточнили, що внаслідок російського удару по Павлограду загинула одна людина, ще семеро постраждали. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Наслідки атаки на Павлоград 26 жовтня (8 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © Дніпропетровська ОВА © ДСНС

Нагадаємо, уранці 26 жовтня російські загарбники атакували Вінницю реактивними дронами: було пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждалих немає, на місці працюють аварійні служби. Місцеві джерела повідомляли про ймовірне влучання в один із торговельних центрів «Епіцентр».

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Зауважимо, прем’єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що Росія змінила стратегію ударів, інтенсифікувавши атаки на інфраструктуру, бізнес та економіку, щоб виснажити країну й зробити її гнучкішою на переговорах. Ворог також робить ставку на психологічне виснаження українців. Через атаки загальні збитки державного та приватного секторів перевищують 7,7 млрд дол., пошкоджено понад 1 млн кв. м нерухомості.

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