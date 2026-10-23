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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2504
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2 хв

РФ посеред дня вдарила по підприємствах в обласному центрі: під завалами люди, є загиблий (оновлено)

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Рятувальники.

Рятувальники.

Доповнено додатковими матеріалами

Посеред дня, 23 жовтня, армія РФ вдарила Чернігів. В обласному центрі безпілотник атакував територію одного з підприємств. Попередньо, під завалами можуть перебувати люди.

Що відомо про російський удар по Чернігову — читайте у матеріалі ТСН.ua.

У Чернігівському районі після опівночі кілька разів оголошували повітряну тривогу. Остання «червона» тривала протягом 13:42 — 14:06. Військові попереджали про реактивний БпЛА і «Бандероль» курсом на Чернігів. У місті сталися вибухи.

Атака на Чернігів — що відомо

Атаку на Чернігів підтвердив керівник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. З його слів, було атаковано територію підприємства.

«Внаслідок ворожого удару підприємство зазнало руйнувань. Попередньо, під завалами перебувають люди», — наголосив чиновник.

Водночас у пресслужбі Чернігівської міської ради уточнили, що під ударом опинилися два приватні підприємства.

Що відомо про жертв

За даними влади, станом на 14:45 відомо про жертв атаки. Щонайменше одна людина загинула.

“Внаслідок атаки ворога одна людина загинула, ще 16 постраждали», — додав Брижинський.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Цієї ночі Росія знову влаштувала кривавий терор в Україні. За даними Повітряних сил, зафіксовані влучання на 19 локаціях, а також падіння уламків на 13 локаціях. Зокрема, вночі росіяни атакували Полтаву, Рівне, Житомирську і Одеську області тощо.

Крім того, вночі РФ розбила одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Було суттєво пошкоджено її обладнання. Внаслідок обстрілу ТЕС припинила генерацію електроенергії.

Сьогодні зрання РФ атакувала Луцьк. Реактивні дрони вдарили по енергетичних об’єктах у Луцькому та Ковельському районах. Знеструмлено майже 105 тис. абонентів.

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