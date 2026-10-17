РФ посеред дня вдарила по великому обласному центру: «приліт» біля багатоповерхівки, вирує пожежа

Вибух у Харкові 17 жовтня — що відомо про ворожий удар / © Суспільне

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Російські війська у суботу, 17 жовтня, атакували безпілотником Шевченківський район Харкова. Ворожий дрон влучив у землю поблизу житлового будинку.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Спочатку Синєгубов повідомляв про влучання у п’ятиповерховий будинок із подальшим загорянням. Згодом він уточнив, що удар припав на землю неподалік житлового будинку.

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Внаслідок атаки загорівся утеплювач фасаду п’ятиповерхівки. Пожежу вдалося локалізувати.

Наразі, на щастя, інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, ввечері 16 жовтня російські війська завдали чергового удару по Харкову, поціливши по території Немишлянського району. Через обстріл 9 людей зазнали гострої реакції на стрес, зокрема 13-річні дівчинка та хлопчик.

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