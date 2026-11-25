© Associated Press

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Вдень 25 листопада армія РФ масовано атакувала Одесу і передмістя. Зокрема, в обласному центрі було пошкоджено житловий комплекс. Щонайменше дві людини отримали травми.

Що відомо про атаку на обласний центр — читайте на сайті ТСН.ua.

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В Одеському районі від 11:31 до 12:00 було оголошено «жовту» повітярну тривогу.

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Начальника Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак підтвердив атаку на місто.

Атака на Одесу — які наслідки

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що під ударом російських військ опинилися об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Окрім пошкоджень житлового комплексу, руйнувань зазнали приватне логістичне підприємство та виробництво побутової паперової продукції у передмісті.

Водночас в ДТЕК додали, що частина Одеси тимчасово залишилася без світла. Відключення стались у частині Приморського та Пересипського районі. Окремі об’єкти критичної інфраструктури працюють із перебоями.

Своєю чергою, в ОВА зауважують, що об’єкти критичної інфраструктури переводять на резервне живлення. Наразі перебоїв в роботі медичних установ немає.

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Атака на Одесу — фото

© Одеська ОВА

© Одеська ОВА

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