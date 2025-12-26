РФ посеред дня вдарила ракетою по Умані: перші подробиці від влади про наслідки

Ракетний удар. / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Вдень 26 грудня росіяни завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Серед потерпілих є діти.

Про це повідомив керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Ближче до полудня ворог завдав ракетного удару по місту. Є руйнації житлової інфраструктури", — наголосив чиновник.

Реклама

З його слів, відомо про щонайменше шістьох поранених. Серед них двоє дітей. Усім потерпілим надають потрібну допомогу.

Зауважимо, в Уманському районі від 11:10 до 11:32 тривала повітряна тривога. Військові попереджали про швидкісну ціль в напрямку на Черкащину, на Умань. В місті стався вибух.

Як повідомлялося, в ніч проти 26 грудня росіяни вдарили по портах та суднах Одещини та Миколаївщини. Пошкоджено елеватори, склади цивільних підприємств, баржа, судна під прапорами Словаччини та Республіки Палау. На Волині під удар потрапила залізнична станція "Ковель".