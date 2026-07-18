РФ посеред дня вдарила реактивним дроном по об’єкту інфраструктури: є жертви, у місті рятувальна операція

Кривий Ріг пережив атаку / © Associated Press

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Сьогодні, 18 липня, росіяни вгатили по Кривому Рогу ударними безпілотниками.

Про наслідки повідомив Олександр Вілкул, очільник Ради оборони Кривого Рогу.

«Російський ворог атакував реактивним шахедом об’єкт інфраструктури. Є постраждалі. Розпочинаємо аварійно-рятувальну операцію. На жаль, одна людина загинула», — зазначив він.

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Удень, 18 липня, у Харкові та Сумах сталися потужні вибухи, а в Чернігові є влучання.

У Чернігові було зафіксовано падіння дрона. Було пошкоджено територію гаражного автокооперативу.

Крім того, російський дрон влучив у пасажирський потяг на Запоріжжі. Минулося без жертв завдяки оперативній евакуації. До Запоріжжя людей доправлять спеціальними автобусами, які організували спільно з ОВА.

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