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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ посеред дня вдарила реактивним дроном по об’єкту інфраструктури: є жертви, у місті рятувальна операція

Кривий Ріг перебував під ворожою атакою. За останніми даними, є жертви.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Кривий Ріг пережив атаку

Кривий Ріг пережив атаку / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 18 липня, росіяни вгатили по Кривому Рогу ударними безпілотниками.

Про наслідки повідомив Олександр Вілкул, очільник Ради оборони Кривого Рогу.

«Російський ворог атакував реактивним шахедом об’єкт інфраструктури. Є постраждалі. Розпочинаємо аварійно-рятувальну операцію. На жаль, одна людина загинула», — зазначив він.

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Удень, 18 липня, у Харкові та Сумах сталися потужні вибухи, а в Чернігові є влучання.

У Чернігові було зафіксовано падіння дрона. Було пошкоджено територію гаражного автокооперативу.

Крім того, російський дрон влучив у пасажирський потяг на Запоріжжі. Минулося без жертв завдяки оперативній евакуації. До Запоріжжя людей доправлять спеціальними автобусами, які організували спільно з ОВА.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3213
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