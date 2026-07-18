- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 3213
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ посеред дня вдарила реактивним дроном по об’єкту інфраструктури: є жертви, у місті рятувальна операція
Кривий Ріг перебував під ворожою атакою. За останніми даними, є жертви.
Сьогодні, 18 липня, росіяни вгатили по Кривому Рогу ударними безпілотниками.
Про наслідки повідомив Олександр Вілкул, очільник Ради оборони Кривого Рогу.
«Російський ворог атакував реактивним шахедом об’єкт інфраструктури. Є постраждалі. Розпочинаємо аварійно-рятувальну операцію. На жаль, одна людина загинула», — зазначив він.
Війна в Україні — РФ завдає ударів по мирних містах
Удень, 18 липня, у Харкові та Сумах сталися потужні вибухи, а в Чернігові є влучання.
У Чернігові було зафіксовано падіння дрона. Було пошкоджено територію гаражного автокооперативу.
Крім того, російський дрон влучив у пасажирський потяг на Запоріжжі. Минулося без жертв завдяки оперативній евакуації. До Запоріжжя людей доправлять спеціальними автобусами, які організували спільно з ОВА.