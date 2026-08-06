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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1517
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РФ посеред дня вдарила по складах і магазину: є загиблий і травмовані — деталі

Через атаку у місті виникли пожежі, зокрема горять склади логістичних компаній.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Дим після вибуху.

Дим після вибуху. / © Associated Press

Російські війська вкотре атакували Павлоград Дніпропетровської області. Виникли пожежі. Внаслідок удару загинула одна людина.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

«Горять склади логістичних компаній та магазину», — наголосив чиновник.

Серед постраждалих — чоловіки віком 52, 56 та 63 роки, а також 54-річна жінка. Наразі всі вони перебувають на амбулаторному лікуванні.

Внаслідок ворожої атаки на Павлоград загинула людина. / © Олександр Ганжа

Внаслідок ворожої атаки на Павлоград загинула людина. / © Олександр Ганжа

Нагадаємо, сьогодні зранку армія РФ атакувала будинки у Запоріжжі. «Приліт» стався просто в одну з багатоповерхівок — дрон влучив у стелю. Одна людина поранена внаслідок російської атаки.

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