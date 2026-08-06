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РФ посеред дня вдарила по складах і магазину: є загиблий і травмовані — деталі
Через атаку у місті виникли пожежі, зокрема горять склади логістичних компаній.
Російські війська вкотре атакували Павлоград Дніпропетровської області. Виникли пожежі. Внаслідок удару загинула одна людина.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
«Горять склади логістичних компаній та магазину», — наголосив чиновник.
Серед постраждалих — чоловіки віком 52, 56 та 63 роки, а також 54-річна жінка. Наразі всі вони перебувають на амбулаторному лікуванні.
Нагадаємо, сьогодні зранку армія РФ атакувала будинки у Запоріжжі. «Приліт» стався просто в одну з багатоповерхівок — дрон влучив у стелю. Одна людина поранена внаслідок російської атаки.