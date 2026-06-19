РФ посеред вечора вгатила по обласному центру: що відомо про "приліт"

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У Київському районі Харкова російський безпілотник атакував цивільний автомобіль. Внаслідок удару загинула одна людина, ще одна — зазнала поранення.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, водійка авто зазнала поранень, а її пасажир загинув.

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Начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що загиблому пасажирові було 48 років. 38-річна водійка госпіталізована, їй надають медичну допомогу.

«Наші екстрені служби — на місці. Триває ліквідація наслідків обстрілу», — зазначив він.

До слова, українська влада попереджає про ймовірні російські атаки на об’єкти критичної водної інфраструктури в Києві, Харкові, Дніпрі та Одесі. Президент Зеленський та експерти наголошують, що РФ може бити по насосних станціях і дамбах. Комунальники заявляють, що системи мають певний запас міцності, а міста вже готують плани дій на основі досвіду Миколаєва. Однак населення закликають мати вдома запас води.

Росія атакує мирні міста України — останні новини

Нагадаємо, протягом останніх двох діб російська армія завдає безперервних ударів по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровської області, використовуючи дрони та артилерію. Внаслідок атак на низці об’єктів виникли пожежі, енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень. Енергетики ДТЕК працюють у посиленому режимі для ліквідації наслідків.

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Також у п’ятницю, 19 червня, Росія атакувала Суми дронами типу «Італмас», «Молнія» та FPV. Ворог влучив у житлові будинки та об’єкти міської інфраструктури. Пошкоджено вікна, дахи будівель та огорожі. За попередніми даними, минулося без потерпілих.

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