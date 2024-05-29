РФ посилить влітку депортацію дітей з України: в ISW заявили про акти геноциду

Росіяни наростять зусилля щодо депортації українських дітей протягом літа під виглядом літніх канікул.
Російська влада готується посилити депортацію українських дітей до РФ протягом літа 2024 року, ще більше закріплюючи ще один компонент своєї кампанії геноциду в Україні.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Очільник "ЛНР" Леонід Пасічник заявив 27 травня, що суб'єкти Росії протягом 2024 року "приймуть" понад 12 тис. дітей з окупованої Луганщини. Гауляйтер стверджував, що російські "Корисні Канікули" проспонсорують 40 тис. дітей з окупованої території України, щоб ті "відвідали" РФ для проведення літніх таборів та освітніх заходів.
Пасічник також повідомив, що літні табори для дітей в окупованому Криму і на території Росії готуються "прийняти" протягом літа понад 600 дітей з окупованої території України. Зокрема, йдеться про літній табір "Океан" у Владивостоці Приморського краю РФ.
Водночас окупаційне "Мінпраці" Херсонщини повідомило, що невизначена кількість дітей з окупованої території області поїде до табору "Океан" для проведення "освітньої, спортивної та культурної програми". Як заявив 27 травня голова окупаційного "уряду" Херсонщини Андрій Алєксєєнко, 575 дітей з окупованої території області відвідають тритижневі літні табори в окупованому Криму та в російській республіці Адигея за кошти суб’єкта РФ.
У "Міносвіти" "ЛНР" повідомили, що невизначена кількість підлітків з окупованої Луганщини відвідає військово-патріотичний спортивний табір на базі табору "Авангард" у Волгоградській області. Там підлітки навчатимуться військовій інженерії, тактиці, вогню, парашутному спорту, зв’язку, основам національної безпеки, експлуатації безпілотників і тактичній медицині.
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"Незважаючи на спроби Росії створити літні табори для українських дітей як тимчасові відпочинкові та освітні заходи, вони є фундаментальним компонентом російської кампанії з депортації українців, зокрема дітей, до Росії. Примусове переміщення дітей з однієї групи до іншої є визнаним актом геноциду, і тому багатогранні схеми Росії з депортації українських дітей до Росії можуть бути кваліфіковані як акти геноциду", – наголосили аналітики ISW.
Там також звернули увагу, що депортовані до Росії на такі "канікули" чи "літні табори" українські діти стикаються з програмами русифікації, які ґрунтуються на ізоляції їх від родин, рідних мови, культури та історії.
"Російська влада, ймовірно, посилюватиме зусилля щодо депортації протягом літа під виглядом літніх канікул, але ці програми є актами геноциду проти українського народу, незважаючи на спроби Росії маскувати їх як тимчасові та позитивні освітні можливості", – резюмували в Інституті вивчення війни.
Нагадаємо, напередодні у Центрі національного спротиву України повідомили, що в період літніх канікул понад 12 тис. українських дітей із окупованих територій Луганщини будуть відправлені до різних регіони Росії на перевиховання.
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