РФ посилить влітку депортацію дітей з України: в ISW заявили про акти геноциду

Російська влада готується посилити депортацію українських дітей до РФ протягом літа 2024 року, ще більше закріплюючи ще один компонент своєї кампанії геноциду в Україні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Очільник "ЛНР" Леонід Пасічник заявив 27 травня, що суб'єкти Росії протягом 2024 року "приймуть" понад 12 тис. дітей з окупованої Луганщини. Гауляйтер стверджував, що російські "Корисні Канікули" проспонсорують 40 тис. дітей з окупованої території України, щоб ті "відвідали" РФ для проведення літніх таборів та освітніх заходів.

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Пасічник також повідомив, що літні табори для дітей в окупованому Криму і на території Росії готуються "прийняти" протягом літа понад 600 дітей з окупованої території України. Зокрема, йдеться про літній табір "Океан" у Владивостоці Приморського краю РФ.

Водночас окупаційне "Мінпраці" Херсонщини повідомило, що невизначена кількість дітей з окупованої території області поїде до табору "Океан" для проведення "освітньої, спортивної та культурної програми". Як заявив 27 травня голова окупаційного "уряду" Херсонщини Андрій Алєксєєнко, 575 дітей з окупованої території області відвідають тритижневі літні табори в окупованому Криму та в російській республіці Адигея за кошти суб’єкта РФ.

У "Міносвіти" "ЛНР" повідомили, що невизначена кількість підлітків з окупованої Луганщини відвідає військово-патріотичний спортивний табір на базі табору "Авангард" у Волгоградській області. Там підлітки навчатимуться військовій інженерії, тактиці, вогню, парашутному спорту, зв’язку, основам національної безпеки, експлуатації безпілотників і тактичній медицині.

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"Незважаючи на спроби Росії створити літні табори для українських дітей як тимчасові відпочинкові та освітні заходи, вони є фундаментальним компонентом російської кампанії з депортації українців, зокрема дітей, до Росії. Примусове переміщення дітей з однієї групи до іншої є визнаним актом геноциду, і тому багатогранні схеми Росії з депортації українських дітей до Росії можуть бути кваліфіковані як акти геноциду", – наголосили аналітики ISW.

Там також звернули увагу, що депортовані до Росії на такі "канікули" чи "літні табори" українські діти стикаються з програмами русифікації, які ґрунтуються на ізоляції їх від родин, рідних мови, культури та історії.

"Російська влада, ймовірно, посилюватиме зусилля щодо депортації протягом літа під виглядом літніх канікул, але ці програми є актами геноциду проти українського народу, незважаючи на спроби Росії маскувати їх як тимчасові та позитивні освітні можливості", – резюмували в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, напередодні у Центрі національного спротиву України повідомили, що в період літніх канікул понад 12 тис. українських дітей із окупованих територій Луганщини будуть відправлені до різних регіони Росії на перевиховання.

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