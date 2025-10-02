РФ посилила атака на об'єкти енергетики: експерт попереджає про небезпеку

Атака на об'єкт енергетики. / © Associated Press

Реклама

Армія РФ почала атакувати інфраструктуру атомної енергетики України. Зокрема, напередодні під потужним ударом була Чернігівська область.

Про це заявив військовий експерт Михайло Жирохов ефірі "Радіо НВ".

"В Чернігові і області фактично енергетика відсутня. Від сьогодні графіки подавання електроенергії 6/3. Прогнозів того, що найближчим часом зміниться ситуація на краще, немає. Тому що росіяни зараз атакують вже те, що не атакували 2022-го. Я маю на увазі інфраструктуру атомної енергетики. 2022-2023-го вони фактично вибили теплову електроенергетику", - наголосив експерт.

Реклама

За його словами, до цього року окупанти не вражали атомну енергетику. Саме на ній трималась економіка України. Хоч українські військові протягом двох місяців вибили 38% потужностей НПЗ на території РФ і в росіян немає палива, але ситуацію це не дуже покращить.

“Ситуація з прифронтовими територіями в Україні, ситуація з опалювальним сезоном вона, думаю, найближчим часом буде катастрофічна. Говорити про те, що якийсь росіянин не доїде до роботи, буде змушений йти пішки на фоні того, що 570 тис. людей на Чернігівщині, на Харківщині, на Сумщині знаходяться без електрики - це таке собі", - висловився Жирохов.

Він вважає, що зараз Україні потрібно завдавати відповідних ударів по енергетиці РФ і так само атакувати російські прикордонні області - Брянську та Бєлгородську. Це, каже експерт, “було б більш ефективно”.

Нагадаємо, The Washington Post писало про те, що Росія, поповнивши запаси безпілотників, посилює свої атаки на українську енергетику. Після удару по Трипільській ТЕС експерти попереджають, що найбільшу вразливість становить газова інфраструктура України, яка складається з тисяч розкиданих об’єктів — від видобутку до розподілу.

Реклама

Тим часом The Wall Street Journal повідомило, що США передадуть Україні розвіддані для ударів по енергетиці РФ. Адміністрація Дональда Трампа нібито розглядає варіант постачання Києву далекобійних систем, що дозволить українським силам вражати ширший спектр об’єктів на російській території.