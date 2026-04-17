РФ посилила масовані штурми на Гуляйпільському напрямку: що відомо про ситуацію

Гуляйполе / © Сили оборони півдня України

На Запорізькому напрямку, зокрема в районі Гуляйполя, російська армія значно активізувала штурмові дії. Окупанти здійснюють цілодобові масовані атаки, зосереджуючи зусилля на зміцненні флангів міста.

За словами військового оглядача Богдан Мирошников, ключовою задачею ворога наразі є забезпечення контролю над флангами Гуляйполя. Зокрема, йдеться про напрямок Тернуватого, де раніше українські сили провели контратаки та зірвали плани росіян.

Водночас фіксується посилення штурмів у напрямку Гуляйпільського з подальшим просуванням у бік Новоселівки. Аналітики зазначають, що ці дії можуть бути частиною ширшого задуму противника.

Ймовірно, вже навесні та влітку окупанти намагатимуться сформувати передумови для охоплення Оріхова з північного сходу. Район між Гуляйполем і Новоселівкою розглядається як вигідний для такого маневру.

Крім того, подальше просування ворога на цій ділянці фронту може створити серйозну загрозу для українського гарнізону, розташованого західніше Гуляйполя.

Таким чином, Запорізька область залишається одним із найскладніших напрямків бойових дій на цьому етапі війни, де противник не полишає спроб покращити своє тактичне положення.

Успіхи ЗСУ на Дніпропетровщині

Зауважимо, наприкінці березня ЗСУ в межах операції на Олександрівському напрямку звільнили дев’ять населених пунктів і зачистили ще три, відновивши контроль над 440 км² територій на стику Дніпропетровщини та Запоріжжя.

Зокрема, воїни 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади повністю взяли під контроль село Березове на Дніпропетровщині, продовжуючи витісняти окупантів із великими втратами для противника.