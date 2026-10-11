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РФ поцілила в авто «швидкої», що прямувала на виклик: є поранені (фото)
Росіяни атакували дроном «швидку» на Сумщині: медики їхали на виклик до пацієнта у прикордонне селище.
На Сумщині російські війська атакували безпілотником авто екстреної медичної допомоги, яке прямувало на виклик.
Про це повідомили голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров і Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
«Близько 5-ї ранку бригада екстреної медичної допомоги їхала на виклик у Свеську громаду. Дорогою, на території Ямпільської громади, в автомобіль влучив російський дрон», — зазначив Григоров.
Через приліт дрона по «швидкій» постраждали 44-річний водій та 59-річний парамедик. Вони самостійно вибралися з пошкодженого автомобіля та переховувались у кущах.
Попри загрозу повторного удару, їхні колеги-медики з іншої «швидкої» оперативно прибули на місце та евакуювали бригаду.
Раніше повідомлялося, що на Сумщині через вибух невідомого предмета загинули двоє 14-річних хлопців.