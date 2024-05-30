РФ потужно атакувала Хмельниччину дронами і ракетами: що відомо про наслідки

Під прицілом був Старокостянтинів.

Вночі проти четверга, 30 травня, російська окупаційна армія атакувала Хмельницьку область. Росіяни вдарили по регіону дронами та ракетами.

Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"В межах нашої області сили ППО ЗСУ знищили понад 10 ворожих цілей", - наголосив керівник ОВА, але не уточнив яких.

За словами Тюріна, через атаку в одному з міст області було частково відключено електропостачання. Наразі всі відповідні служби працюють над тим, аби швидше відновити електропостачання.

"Інформація щодо травмованих та пошкодження майна не надходила", - зауважив Тюрін.

Зауважимо, що у Хмельницькій області тривала понад три години - 01:57 – 05:14. Повітряні сили попереджали про загрозу безпілотників, а потім - ще й крилатих ракет. Під прицілом РФ було місто Старокостянтинів.

Нагадаємо, цієї ночі російські війська здійснили комбінований удар на Україну - застосували і ракети, і "Шахеди". Ворог спрямував атаку на Хмельницьку область. Протягом ночі там лунали потужні вибухи, які були спричинені і ракетною атакою, і прильотом ворожих дронів.

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